Elezioni 2018, il live blog di Politiche e Regionali: code ai seggi, l’affluenza alle 19 - FOTO

Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le elezioni politiche e regionali: si vota per eleggere il Parlamento (Camera e Senato) e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Si vota fino alle 23. Il Live blog del Cittadino segue l’evento.

Ore 20 58,53% è l’affluenza nazionale per le Politiche alle 19 quando mancano ancora pochi seggi al computo del ministero dell’Interno: in Lombardia è del 62,31%, 61,90% in provincia di Monza. Per le Regionali in Lombardia affluenza del 59,28%, 59,55% in provincia di Monza e Brianza.

In generale Burago di Molgora è il Comune con l’affluenza più alta con 70,49% (alle 12 era 25,54), segue Aicurzio con 70,23% (alle 12 era 22,44).



Elezioni 2018: attesa ai seggi di Lesmo intorno alle 19

Ore 18 È il leit motiv della giornata: continuano le code ai seggi con attese superiori alla mezzora (anche molto superiori) per poter votare. Il motivo è il tempo richiesto ai presidenti per le verifiche imposte dal nuovo talloncino antifrode sulle schede per Camera e Senato. I seggi così si organizzano: in alcune scuole sono state aumentate le sedie per aiutare soprattutto gli anziani (come è successo alla Tacoli di Monza).

Si vota fino alle 23, ma i Comuni invitano a non aspettare l’ultimo momento.

Ore 17 Matteo Salvini ha votato a Milano (con poca voglia di mettersi in posa davanti ai fotografi) ed è stato l’ultimo dei big della politica nazionale a recarsi alle urne: Matteo Renzi ha votato poco prima delle 9.30 a Firenze, poi Paolo Gentiloni a Roma, Laura Boldrini a Milano nel seggio al liceo Berchet, Luigi Di Maio a Pomigliano D’Arco (Napoli), Emma Bonino a Roma, Beppe Grillo a Sant’Ilario, Romano Prodi a Bologna, Pierluigi Bersani a Piacenza. Silvio Berlusconi ha votato nel seggio nel centro di Milano ed è stato contestato da una donna, del movimento Femen, che è salita su un tavolo e ha urlato slogan a seno nudo. Alle 8.30 a Palermo aveva votato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per quanto riguarda le elezioni regionali il candidato del centro sinistra Giorgio Gori ha votato in tarda mattina a Bergamo, il candidato del centrodestra Attilio Fontana ha votato a Varese.

Ore 14 Le code continuano a essere segnalate in molti seggi di Monza e della Provincia. Attese da mezzora (ad Arcore, seggio di Bernate) a un’ora e mezza (Lesmo). Le FOTO .

Ore 13 L’affluenza nazionale è del 19,43%, in Lombardia del 20,92 per le politiche e 19,92% per le regionali. In provincia di Monza Brianza è del 19,99 per le politiche e 19,51 per le regionali (dati ufficializzati dal ministero dell’Interno).

Ore 12.10 Le prime percentuali a livello nazionale danno un’affluenza ai seggi intorno al 18%.

Ore 11 Le segnalazioni si rincorrono da tutta la mattina: code ai seggi, per l’affluenza ma anche (e soprattutto) per le verifiche delle modalità di voto.

Il già famoso bollino antifrode è presente sulle schede per Camera e Senato, non su quelle per le Regionali.



Monza coda seggio elettorale in via Volta

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ore 10 Come si preparano i ragazzi al loro primo appuntamento con il voto? I diciottenni lo hanno spiegato al Cittadino Young attraverso la penna di una neomaggiorenne: «Abbiamo un potere enorme, facciamoci sentire». Leggi qui.

Ore 8 La vera novità di queste elezioni: ogni scheda sarà dotata di un tagliando da non staccare con un numero progressivo. Una volta votato, il presidente di sezione controllerà che le due estremità della scheda abbiano lo stesso numero. Per impedire brogli con schede già compilate in precedenza. Per questo la scheda dovrà essere consegnata e non inserita direttamente nell’urna dall’elettore.

È il debutto del Rosatellum. Come si vota? Qui un bigino e i fac-simile delle schede elettorali. Si vota con la tessera elettorale e un documento di identità valido (o un tesserino di riconoscimento di ordine professionale).

Ore 7 Urne aperte. Si vota fino alle 23: a seguire il primo scrutinio è quello dei voti per le Politiche; dalle 14 di lunedì è previsto lo scrutinio delle Regionali.

