Elezioni 2018, il boom della Lega in Brianza e in Italia: «Risultato straordinario»

LEGGI Il LIVE BLOG - Lega prima forza del centrodestra, Lega traino della coalizione in Brianza, in Lombardia e in Italia. Così la sintesi del voto della segreteria provinciale di Monza e Brianza: «Un risultato straordinario».A Lazzate prende il 39%.