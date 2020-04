Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La Croce rossa di Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Coronavirus, gli aggiornamenti di venerdì 17 aprile: scuole chiuse fino a settembre, dice il ministro Ora per ora tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus da Monza e Brianza di venerdì 17 aprile 2020.

Ore 10.30 Sulla tormentata Valassina tornano gli incidenti: era passato quasi un mese dall’ultima volta che era capitato.

Ore 10 Roche annuncia di essere pronta con un test sierologico, quello che permette di capire se si hanno già gli anticorpi al covid: qui i dettagli.

Ore 9.30 come si andrà al ristorante, poi? Il confronto nazionale prosegue, intanto le ipotesi sono sul piatto: ecco di cosa si tratta.

Ore 9 Niente più scuola per quest’anno: ancora non è una certezza, ma è la proposta che il ministro dell’istruzione intende portare al governo, dicendo in un’intervista al Corriere della Sera che una decisione sarà presa a giorni. Le pagelle, aggiunge, saranno vere, anche con le insufficienze nonostante la promozione di tutti gli studenti. Ipotizzati anche l’estensione del congedo parentale e del bonus baby sitter. Ancora da definire le modalità della maturità.

