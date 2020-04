Coronavirus: tamponi drive-in all’ospedale di Vimercate da lunedì 20 aprile Senza scendere dall’auto e su appuntamento: così saranno fatti i tamponi a partire da lunedì 20 aprile all’ospedale di Vimercate. A presidiare il drive-in sanitario sarà la protezione civile.

All’ospedale di Vimercate il tampone diventa drive in: il test si fa senza nemmeno scendere dall’auto. La sperimentazione è partita venerdì 17 aprile per il personale sanitario e da lunedì, 20 aprile, sarà esteso a tutti i pazienti covid già dimessi ma ancora non negativizzati e post quarantena. I tamponi vengono effettuati solo su appuntamento, in una tensostruttura posizionata vicino all’ingresso dell’ospedale.

“Al mattino, da lunedì, saranno interessati tutti i pazienti dimessi dall’ospedale, dai reparti e dal pronto soccorso, successivamente alla quarantena a domicilio. Saranno contattati dal personale Asst per fissare l’appuntamento per eseguire il test” scrive l’ospedale che aggiunge come il pomeriggio sia riservato ai dipendenti dell’azienda socio sanitaria.

Il drive in dei tamponi sarà segnalato e presieduta da operatori della Protezione Civile che indirizzerà il flusso delle auto che avranno a disposizione due corsie. “Arrivati alla postazione, accolti da un medico e due infermieri, le persone saranno sottoposte al test senza scendere dall’auto, a maggiore tutela per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, così come ha fatto scuola la Corea del Sud. Centoventi i tamponi programmabili ogni giorno, ma alla bisogna potrebbero essere anche di più”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA