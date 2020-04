Coronavirus: a Monza e Brianza rallenta il contagio, +43 positivi venerdì 17 aprile I dati di Regione Lombardia segnalano il rallentamento del contagio a Monza e Brianza: +43 venerdì 17, nei giorni precedenti gli aumenti erano stati leggermente superiori. I morti lombardi riconosciuti per Covid sono 11.851.

«Dall’inizio dell’epidemia sono nati 1.541 bambini negli ospedali pubblici della Lombardia» ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella diretta con cui ha comunicato i dati del contagio da coronavirus nella serata di venerdì 17 aprile. Il governatore ha sottolineato l’apertura dei tavoli per affrontare l’organizzazione della fase 2 e la volontà di riaprire le attività lavorative rispettando le indicazioni della scienza per farlo in sicurezza, invitando in chiusura a continuare a rispettare le norme stabilite per il contenimento per avvicinarsi al “contagio zero”.

Rispetto a giovedì 16, in ventiquattro ore i casi positivi ufficiali sono cresciuti di 1.041 (totale 64.135), un dato superiore di cento a quello registrato il giorno prima. I tamponi sono stati 10.839 in un giorno. I morti in un giorno in Lombardia sono stati 243: il totale è ora di 11.851, con un aumento in linea con le giornate precedenti. I ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 61 e per la prima volta dopo tante settimane sono meno di 1.000, cioè 971. Gli altri ricoverati Covid sono 10.627, a loro volta diminuiti: -729 in ventiquattro ore.

I DATI PER PROVINCIA:

Bergamo: 10.590 (+72), nei giorni prima 10.518 (+46); 10.472 (+46).

Brescia: 11.567 (+212), prima 11.355 (+168), 11.187 (+94)

Como: 2.285 (+52), ieri e l’alto ieri 2.233 (+79) 2.154 (+48)

Cremona: 5.313 (+40), ieri 5.273 (+71), l’altro ieri 5.202 (+30)

Lecco: 2.005 (+19), ieri 1.986 (+4), l’altro ieri: 1.982 (+12)

Lodi: 2.678 (+52), ieri 2.626 (+39), l’altro ieri 2.587 (+18)

Monza e Brianza: 3.975 (+43), ieri 3.932 (+54) e l’altro ieri 3.878 (+57)

Città metropolitana di Milano: 15.277 (+325) di cui Milano città 6.326 (+166), ieri 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102), l’altro ieri 14.675 (+325) di cui Milano città 6.058 (+144)

Mantova: 2.748 (+57), ieri: 2.691 (+36) e l’altro ieri: 2.655 (+24)

Pavia: 3.448 (+58), ieri 3.390 (+74) e l’altro ieri 3.316 (+70)

Sondrio: 866 (+2), ieri 864 (+5) e l’altro ieri 859 (+10)

Varese: 2.021 (+68), ieri 1.953 (+69) e l’altro ieri: 1.884 (+71)

