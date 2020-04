Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Incidente sulla Statale 36 (Foto by Edoardo Terraneo)

Primo incidente dopo quasi un mese sulla Statale Valassina in Brianza, nessun ferito E’ accaduto giovedì 16 aprile attorno alle 22.30 in direzione sud, all’altezza di Veduggio. Il conducente di una Renault Scenic ha perduto il controllo finendo fuori strada. Sul posto la polizia stradale e un carro attrezzi.

Nessun ferito, auto distrutta: un comunissimo incidente quello accaduto giovedì 16 aprile attorno alle 22.30 sulla “36”, in direzione sud, all’altezza di Veduggio, se non fosse che si tratta del primo sinistro stradale registrato sulla Statale nel territorio della Provincia di Monza e Brianza da quasi un mese a questa parte, in piena emergenza coronavirus.

Coinvolta una Renault Scenic il cui conducente ha perso il controllo finendo fuoristrada. Che sia un segnale di avvicinamento alla normalità? Sui posto per i soccorsi e i rilievi una pattuglia della polizia stradale e un carro attrezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA