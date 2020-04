Monza e Brianza: il 21 e il 23 aprile i tavoli di confronto con la Provincia per programmare la Fase 2 La Provincia si prepara a organizzare la Fase 2, la progressiva riapertura delle attività lavorative: martedì 21 e giovedì 23 i primi due tavoli di confronto a Monza e Brianza sul futuro prossimo.

La Provincia di Monza ha convocato per martedì 21 aprile il Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione per un primo confronto sulla situazione economica e lavorativa nel territorio, in relazione alla emergenza sanitaria in corso. Lo comunica la Provincia stessa. Due giorni dopo, giovedì 23, è prevista anche l’assemblea dei sindaci per discutere della Fase 2, cioè la progressiva ripresa delle attività lavorative.

La conferma è arrivata dopo il confronto tra il presidente Luca Santambrogio, il prefetto Patrizia Palmisani e il direttore dell’Ats della Brianza, Silvano Casazza. “L’obiettivo del Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione è condividere lo stato della situazione economica e lavorativa in provincia di Monza e della Brianza nell’emergenza Coronavirus in corso - scrive la Provincia - e rilevare le prime necessità in vista della progressiva ripresa lavorativa”.

«Mi auguro che il tavolo diventi il luogo in cui pianificare le modalità e le azioni per coniugare sicurezza, salute, lavoro, crescita: mentre dobbiamo continuare a gestire il tema sanitario dobbiamo incominciare a pianificare la ripresa e fare i conti con l’altra emergenza che il virus ha causato, quella economica e sociale. La Provincia si sta già attivando per richiedere l’attivazione del tavolo Welfare che ha competenza sovraambito» commenta il presidente MB.

Al confronto sono previsti i consiglieri provinciali, prefettura a Assolombarda, Camera di commercio, Ats e Inps, Inail e Api, Confcommercio e Confcooperative, Apa Confartigianato, Unione artigiani, Cgil,Cisl e Uil, la Consigliera di parità, rappresentati di Amnil, Confimi, Confesercenti, Consulenti del lavoro, i presidenti degli ambiti territoriali.

