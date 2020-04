Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La sede Roche di Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Roche: pronto ai primi di maggio un test sierologico per sapere chi ha gli anticorpi La multinazionale presente anche a Monza ha annunciato di avere messo sa punto un test sierologico che permette di identificare la presenza di anticorpi al Covid-19 nelle persone: Roche dice che sarà disponibile a inizio maggio.

L’azienda farmaceutica Roche, presente anche a Monza, ha annunciato da Basilea di avere messo a punto un test sierologico per il Covd-19: un test, in altre parole, che permette di sapere se si hanno già gli anticorpi al virus.

Si chiama Elecsys e, scrive Roche, il test è centrale per identificare chi è stato infettato, soprattutto chi lo ha fatto in maniera asintomatica. “Inoltre può aiutare gli screening prioritari come gli operatori sanitari, i lavoratori del settore alimentare” e chiunque può avere raggiunto l’immunità e può tornare al lavoro. “Quando sapremo di più riguardo l’immunità da covid-19, potrà permettere di tornare più facilmente alla normalità”: il test dovrebbe essere disponibile nei primi giorni di maggio, dice l’amministratore delegato Severin Schwan aggiungendo che Roche sta collaborando con le autorità sanitarie.

Elecsys Anti-SARS-CoV-2 è un test in vitro che analizza siero e plasma da un campione di sangue: la multinazionale riferisce che potrà essere disponibile in grandi quantità in poche settimane.

