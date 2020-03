Coronavirus, gli aggiornamenti di venerdì 13 marzo: la mappa della Regione, l’iniziativa del CittadinoMB Ora per ora, gli aggiornamenti sull’epidemia di Covid 19 nel territorio di Monza e Brianza per venerdì 13 marzo.

Ore 10.30 Anche la pallavolo italiana si mobilita per fronteggiare il Covid-19 e lancia una raccolta fondi per devolvere denaro al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: #UnitiNellaPartitaPiùImportante è l’iniziativa promossa su ’GoFundMe’ da molti giocatori di Superlega, tra cui il vimercatese del Vero Volley Monza Thomas Beretta, lo zar Ivan Zaytsev, il capitano di Trento Simone Gianelli, che stanno veicolando anche sui social il messaggio di restare a casa per abbassare il rischio contagio da Coronavirus. L’iniziativa è qui (VAI)

Ore 10 Gli arcobaleni e i messaggi positivi si stanno moltiplicando per le strade e su internet. Il CittadinoMb allora chiede ai suoi lettori di mandare le foto dei loro messaggi positivi per creare un’onda che possa raggiungere tutti. LEGGI come fare (VAI)

Ore 9.30 Regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una mappa per comunicare i numeri del contagio da Coronavirus in regione per provincia e Comune. I dati sono pubblici e quindi da considerare ufficiali: possono non corrispondere agli ultimi comunicati ufficialmente dagli amministratori perché comprendono anche i casi in corso di verifica.

Lo ha spiegato giovedì sera il sindaco di Seregno Alberto Rossi in una diretta facebook: «Parto comunicando purtroppo di nuove persone positive in città, in accordo con Ats anche per chiarezza rispetto alle voci che girano. Le persone positive confermate da Ats ad ora sono ufficialmente 3, ma in realtà, nonostante non siano ancora ufficialmente registrati, dobbiamo dirci che siamo a 5, perché questo viene comunicato da Regione».

