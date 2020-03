Arcobaleni e positività contro il coronavirus: mandate le vostre foto al CittadinoMB - GUARDA LA GALLERY Il CittadinoMb vuole salire sull’onda colorata degli arcobaleni disegnati da bambini e famiglie: mandate alla redazione le vostre foto positive per raggiungere tutti nei giorni difficili dell’emergenza coronavirus.

Gli arcobaleni disegnati dai bambini con il messaggio “Tutto andrà bene” si stanno moltiplicando per le strade e su internet. Anche a Monza e in Brianza. È una iniziativa che attraversa tutta l’Italia per creare un’onda positiva e colorata nei giorni difficili dell’emergenza Coronavirus: scuole chiuse, richiesta di ridurre al minimo indispensabile la socialità per non permettere al virus di continuare la sua corsa, disposizioni che sospendono le attività commerciali, città sempre più vuote.

Il CittadinoMb vuole salire su questa onda colorata e chiede ai suoi lettori di mandare le foto dei loro messaggi positivi per raggiungere tutti in attesa di tornare alla normalità.

Mandate le vostre foto di arcobaleni, positività e nuova normalità alla mail redazione@ilcittadinomb.it o alla pagina facebook ufficiale del giornale (clicca qui) (con oggetto “ARCOBALENO”, nome e età dell’autore e, se si vuole, un messaggio).

Le raccoglieremo in una gallery su www.ilcittadinomb.it (attenzione quindi a foto con minori o specificare il permesso alla pubblicazione).

