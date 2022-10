Pallavolo donne: rivoluzione Vero Volley, da Monza a Milano

Rivoluzione in casa Vero Volley Monza. Anzi, per la Vero Volley Milano, come dovremo abituarci a chiamare la squadra femminile del Consorzio che a differenza di quella maschile, che manterrà quindi la vecchia denominazione, ha mosso il suo primo piccolo ma in realtà grande passo verso il capoluogo lombardo. Il progetto, svelato in una conferenza stampa andata in scena non a caso a due passi dal Duomo (inteso come quello con la Madonnina, non quello della Corona Ferrea), prevede infatti un trasferimento più stabile delle ragazze che però quest’anno giocheranno solo in un paio di occasioni all’Allianz Cloud (il vecchio Palalido).

Pallavolo donne: rivoluzione Vero Volley, difficile la convivenza col calcio in Serie A

Per il resto la loro casa resterà l’Arena, impianto che ospiterà anche tutti gli incontri degli uomini di Massimo Eccheli, partiti col freno a mano tirato in una stagione di Superlega che si prospetta durissima.

L’idea non è saltata fuori a sorpresa, in casa Consorzio se ne discuteva già da anni, ma ad accelerare il tutto è stata anche la promozione in serie A del Monza calcio. La convivenza si è rivelata un bel problema, a livello di viabilità, parcheggi ma anche spazi per le formazioni del settore giovanile. Ora anche la prima squadra femminile ha le valigie pronte, anche se ci vorrà del tempo (anni, non mesi) per capire se davvero il trasloco sarà completato. Anche perchè pure a Milano c’è da sgomitare per trovare spazio, con la Powervolley ma anche l’Urania basket.

Pallavolo donne: rivoluzione Vero Volley, “gratitudine per Monza, gradualmente nuova esperienza a Milano”

In questo senso bisognerà capire che cosa lascerà in eredità l’Olimpiade alla città a livello di impianti e come verranno accolte le ragazze della presidente Alessandra Marzari che a margine della presentazione è stata chiara: “Non dimentichiamo la gratitudine che abbiamo nei confronti del Comune di Monza, che ha creduto in noi, a partire dal sindaco Roberto Scanagatti, il primo che ci ha permesso di prendere in gestione l’Arena di Monza. Il lavoro svolto in questi anni è la prova che sappiamo gestire le squadre di Serie A, il palazzetto, il coinvolgimento del pubblico. Siamo pronti a fare una nuova esperienza a Milano: lo faremo gradualmente, questa stagione solo in qualche occasione, mentre dalla prossima vedremo anche se saremo messi nelle condizioni di farlo. Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata come disciplina a città considerate ‘piccoline’. Quest’anno abbiamo una squadra competitiva, che ha dei grandi obiettivi“.

Obiettivi che sono stati poi dichiarati: finale scudetto e semifinale di Champions League. Da giocare ancora a Monza.