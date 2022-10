Pallavolo: Vero Volley Monza terza al Torneo di Conegliano

Medaglia di bronzo per le ragazze del Vero Volley Monza nel “Torneo Città di Conegliano”. Nella finale per il terzo posto le “rosa” hanno superato al tie-break, dopo quasi due ore di gioco, la formazione francese del Paris Saint Cloud, dopo la sconfitta 3-1 con Bergamo all’esordio.

Pallavolo: in attesa delle quattro atlete ai Mondiali

Un bel test a una settimana dall’inizio della Serie A1, fissato sabato 22 ottobre all’Arena di Monza contro la Wash4Green Pinerolo. Squadre in campo alle 20.30.

E in attesa di riabbracciare le ultime quattro atlete reduci dal Mondiale: Stysiak, uscita con la Polonia ai quarti di finale, Orro e Sylla, bronzo con l’Italia, e Stevanovic, oro contro il Brasile.

Pallavolo festa Vero Volley Pallavolo Vero Volley Monza muro di Davyskiba e Folie

Pallavolo: le protagoniste al Torneo

Intanto protagoniste in attacco Davyskiba (22 punti, 1 ace, 4 muri), Candi (19 punti, 4 ace e 3 muri, con il 63% in attacco) e la novità Jordan Thompson (17 punti ed il 57% attacco nei primi tre set giocati). Buona performance a muro di Rettke (3 per lei) e in battuta, con 2 ace per Martin e 1 per Camera e le giovani Pagliuca e Badini. Monza vincente per 3-2 (21-25, 27-25, 25-14, 13-25, 15-11).

Pallavolo: le parole di coach Gaspari

“Questo torneo è stato complicato per noi dal punto di vista del gioco – ha commentato l’allenatore Marco Gaspari – Ci è servito però molto per confrontarci, anche e soprattutto, con le situazioni di difficoltà. Ad una settimana dall’inizio del campionato, in attesa delle atlete reduci dal Mondiale, stiamo creando la struttura portante della squadra per amalgamarla al meglio quando saremo al completo. Con Bergamo abbiamo faticato nel gioco, soprattutto in ricezione, e sappiamo che quest’anno questo fondamentale sarà importante per poi costruire le giuste situazioni di attacco. Anche oggi in alcuni momenti abbiamo avuto poca lucidità tecnica, ma quello che mi è piaciuto è che ne siamo usciti bene. Ora non ci resta che inserire al meglio le assenti nel gruppo e farci trovare pronti per la prima di campionato di sabato prossimo contro Pinerolo”.