Pallavolo: l’Italia con Orro e Sylla vince la Volleyball Nations League

Trionfo dell’Italia femminile della pallavolo: superando con un netto 3-0 il Brasile (25-23, 25-22, 25-22), le azzurre di Davide Mazzanti hanno conquistato la finalissima di Volleyball Nations League 2022 ottenendo la prima storica vittoria nella competizione. Undici le partite vinte consecutivamente in quest’edizione dalle azzurre.

Pallavolo, l’Italia vince la Volleyball Nations League: premi individuali a Orro e Stevanovic

In campo anche le monzesi Alessia Orro e la capitana Myriam Sylla (non schierata) e le ex Anna Danesi e Alessia Gennari, in Brianza fino alla fine della stagione della finale scudetto. Un’altra monzese era la serba Jovana Stevanovic, arrivata terza con la sua nazionale.

Orro e Stefanovic sono state premiate anche a livello individuale: Alessia Orro come Miglior palleggiatrice, Jovana Stefanovic come Miglior centrale. Poi ancora premi azzurri: Paola Egonu (MVP e Miglior opposto), Caterina Bosetti (Miglior schiacciatrice) e Monica De Gennaro (Miglior libero).

Pallavolo, l’Italia vince la Volleyball Nations League: «Abbiamo ancora tanto margine»

“Siamo state veramente brave a raggiungere questo obiettivo, però secondo me abbiamo ancora tanto margine, soprattutto in vista del Mondiale – ha commentato la palleggiatrice Alessia Orro – Sono felicissima molto più per la vittoria della squadra, che per il riconoscimento individuale. Siamo nella storia, i nostri sforzi sono stati ripagati, ma per il Mondiale vogliamo trovare ancora una maggiore alchimia e far vedere nuovamente quanto siamo forti”.

Pallavolo, l’Italia vince la Volleyball Nations League: prossimo appuntamento il Campionato del Mondo

L’Italia è salita sul gradino più alto del podio, interrompendo il regno degli Stati Uniti vincitrice delle edizioni 2018, 2019 e 2021 della Volleyball Nations League. Il torneo intercontinentale si è quindi chiuso con 13 vittorie e 2 sconfitte (entrambe nella prima week). Prossimo appuntamento il Campionato del Mondo, dal 23 settembre al 15 ottobre in Polonia e Olanda.