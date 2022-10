Pallavolo: Zimmermann a Monza, un palleggiatore per il Vero Volley

Un nuovo palleggiatore per il Vero Volley Monza di Superlega. Il Consorzio ha firmato Jan Zimmermann, palleggiatore della Germania classe ’93, che ritrova il suo compagno di nazionale Georg Grozer e va a rinforzare il reparto insieme a Petar Visic e al brasiliano Fernando Kreling, impegnato nel percorso di rieducazione dall’infortunio subito al ginocchio in precampionato e fermo per diversi mesi.

In carriera ha collezionato scudetti e coppe in Germania, in Francia e anche in Italia a Perugia. Ha giocato anche a Padova. Con la nazionale ha vinto l’argento agli Europei 2017.

Pallavolo, Zimmermann a Monza: “Con Civitanova la partita giusta per cominciare”

“Ho scelto Monza perché è un grande club – ha spiegato – molto importante in Italia e poi perché in SuperLega, prima con Perugia e poi con Padova, mi sono sempre trovato benissimo. Della squadra conosco Grozer, mio compagno di nazionale con la Germania che sono felice di ritrovare. Le prime tre partite non sono andate bene, però proverò a portare un po’ di energia e di ritmo nel gioco. La prima sfida che giocherò con questi colori sarà contro Civitanova, un match di grande difficoltà sulla carta, contro una squadra che punta al titolo e che affronteremo con la voglia di mettere in difficoltà. Sappiamo anche che non abbiamo nulla da perdere, quindi può essere la partita giusta per iniziare”.

“Siamo felici di accogliere nel nostro club un palleggiatore di qualità ed esperienza come Zimmermann. Oltre ad aver giocato in diversi campionati europei, mettendosi in mostra anche con la nazionale tedesca, è un atleta che ha già vissuto annate sportive importanti nella SuperLega. Il suo valore, non solo come giocatore, potrà sicuramente esserci utile nel lungo percorso che ci aspetta in questa stagione”, ha commentato il direttore sportivo Claudio Bonati.

Pallavolo, la Superlega di Monza dopo tre giornate

In campionato Monza finora ha raccolto un punto nel derby della seconda giornata con Milano, poi è stata sconfitta a Perugia e a Taranto. Domenica 23 ottobre all’Arena di viale Stucchi arriva Civitanova campione d’Italia di Zaytsev e Anzani.