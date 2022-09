Volley: scatta il mondiale femminile con 5 atlete del Vero Volley

Scatta sabato 24 settembre il mondiale di volley femminile tra Polonia e Paesi Bassi e non manca il fattore brianzolo della Vero Volley Monza. Ben 5 giocatrici della realtà monzese saranno infatti in campo con le rispettive nazionali per puntare dritte al titolo iridato.

Volley: scatta il mondiale femminile e le 5 convocate brianzole

L’Italia della palleggiatrice Alessia Orro e della schiacciatrice Myriam Sylla, inserita nella Pool A di scena ad Arnhem, in Olanda, se la vedrà con le padrone di casa, Puerto Rico, Kenya, Cameroon (primo avversario sabato 24 settembre, alle ore 15.00 ora locale) ed il Belgio dell’altra monzese, l’opposta Pauline Martin. Per la centrale Jovana Stevanovic e la sua Serbia, nella Pool C, gli avversari saranno Usa, Germania, Bulgaria, Canada e Kazakhistan. La Polonia padrona di casa, guidata dalla bomber della Vero Volley Magdalena Stysiak, l’esordio è invece oggi, 23 settembre, alle ore 18.00, contro la Croazia.