Pallavolo: il Vero Volley “mondiale”, impegno e valori in Superlega

Un quinto posto in regular season e tornare in Europa, questo l’obiettivo del Vero Volley dal punto di vista agonistico. E poi l’impegno, lo stile, le persone. È iniziata all’Arena di Monza la nuova stagione della pallavolo monzese: sotto i riflettori la prima squadra maschile a pochi giorni dal debutto in Superlega. Davanti ai numerosi ospiti l’entusiasmo del gruppo, il sorriso del campione del mondo Gianluca Galassi, l’abituale passione della presidente Alessandra Marzari. Il campionato inizia domenica 2 ottobre a Perugia, la prima casalinga sabato 8 ottobre alle 18 nel derby con l’Allianz Milano.

Pallavolo, Vero Volley: “Quella di questa stagione è una grande squadra”

“L’inizio della stagione è sempre un momento molto gioioso per me, come un primo giorno di scuola – ha spiegato la presidente Marzari – In questi anni abbiamo curato con grande dedizione i veri valori dello sport, praticandoli anno dopo anno. Quella di questa stagione è una grande squadra, non solo in campo ma anche dal punto di vista caratteriale e di stile; il lavoro che abbiamo preparato per la stagione è improntato infatti non solo sul lavoro tecnico ma anche su alcuni aspetti extra campo come la comunicazione, la mentalità e l’immagine. Obiettivo della stagione è il 5° posto in Regular Season e la conquista di una posizione in una coppa europea: dopo il successo in CEV Cup dello scorso anno vogliamo continuare ad emozionare il nostro pubblico sia in Italia che in Europa”.

Pallavolo, Vero Volley: obiettivi e roster

Il Vero Volley va all’assalto degli obiettivi con il nuovo claim “Driven by Values”, che racchiude l’impegno sui valori portato avanti fin dal 2008, e un roster “mondiale” galvanizzato dal primo titolo continentale messo in bacheca l’anno passato – la Cev Cup vinta a Tours – trofeo di due anni decisa crescita.

Esperienza e gioventù quindi nelle mani del confermato Massimo Eccheli: tra le novità il palleggiatore brasiliano Fernando Kreling “Cachopa”, bronzo nel Mondiale vinto dall’Italia e alle prese con un infortunio al ginocchio rimediato nell’ultima amichevole, in regia insieme al croato Petar Visic. Al centro con il capitano di tante battaglie Thomas Beretta da Vimercate e il miglior centrale iridato, Gianluca Galassi, anche Gabriele Di Martino (da Taranto). In attacco accanto al talento Vlad Davyskiba, sono arrivati il martello canadese Stephen Maar e il finlandese Luka Marttila, più il giovane Lorenzo Magliano dalle giovanili (e assente alla presentazione perché a scuola). Confermatissimi l’esperto opposto Georg Grozer e il suo tatuaggio dedicato alla Cev (felice di stare in una “big family” che “permette di fare il mio lavoro nelle migliori condizioni possibili“) e il libero Filippo Federici, si sono aggiunti l’altro canadese Arthur Szwarc e Matteo Pirazzoli.

Pallavolo, Vero Volley: Gianluca Galassi

“Ci aspetta una stagione tutta da vivere, siamo una squadra coesa e con grande voglia di dimostrare – ha commentato Galassi, che ha ricordato oltre al Mondiale anche i risultati lunghieri ottenuti dalle Nazionali giovanili – Abbiamo avuto una piccola sfortuna ultimamente ma siamo pronti a scendere in campo per lottare sul campo già da questa domenica. Sono molto orgoglioso di aver vinto il Mondiale e di essere stato premiato come miglior centrale della competizione, lavorerò con i ragazzi per cercare di trasmettere tutta l’esperienza accumulata negli ultimi anni”.

Pallavolo, Vero Volley: il direttore sportivo Bonati

“Abbiamo costruito una base solida e siamo arrivati al vertice – ha spiegato il direttore sportivo Claudio Bonati – Con grande programmazione e visione del futuro il nostro presidente ha costruito tutto ciò. Siamo stati sia fortunati sia molto organizzati per riuscire a crescere tanto, soprattutto con la nostra prima squadra maschile, ma senza dimenticare la solida base formata dai giovani del nostro settore giovanile; speriamo di fare sempre meglio anno dopo anno“.

Pallavolo, Vero Volley: l’impegno fuori dal campo

Ma non c’è solo la pallavolo giocata. Il Vero Volley accelera anche sui valori e sull’impegno fuori dal campo e intorno agli atleti. L’ha sottolineato la presidente Marzari e l’ha spiegato nella presentanzione del nuovo claim: “Driven by Values“.

“Quest’estate ho deciso di cambiare nuovamente il claim di Vero Volley da “Sport, Innovazione, Responsabilità Sociale” a “Driven by Values” – ha detto – Dopo un’elaborazione di quelli che sono i tanti valori del Consorzio, abbiamo scelto i sei che più ci rappresentano: coraggio, lungimiranza, coerenza, resilienza, lealtà e responsabilità. Vero Volley ha portato e porterà sempre con sè le migliori virtù dello sport e sarà, ora anche ufficialmente, guidato dai valori“.

Pallavolo, Vero Volley: Change the Game

Va in questa direzione il progetto “Change the Game”, la prima associazione di volontari e volontarie in Italia fondata da Daniela Simonetti per contrastare la violenza sessuale e gli abusi su donne e minori nello sport. Si pone tra gli obiettivi anche quello di mettere in luce questi temi.

“Dalle ricerche emerse in sei paesi europei “Cases” risulta che il 75% degli intervistati ha riferito di aver subito violenze in ambito sportivo prima dei 18 anni – riferisce il Consorzio Vero Volley con Simonetti – In Italia, mancano dati certi e, quindi, Change the Game ha deciso di colmare questa lacuna individuando in Nielsen la società più adatta a condurre una ricerca grazie al decisivo supporto dei partners: Consorzio Vero Volley, Terre des Hommes, Fondazione Cannavò”.

“Per finalizzare questo importante progetto insieme a Change The Game abbiamo preso un campione di ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno iniziato la pratica sportiva, sia individuale sia di squadra, da minorenni. Al campione è stato proposto un questionario con domande mirate che ha poi dimostrato questa conclusione sconcertante”, ha spiegato Lorenzo Facchinotti, Head of Research and Analytics Italy Nielsen.

Pallavolo, Vero Volley: gli interventi degli ospiti

Numerosi gli ospiti intervenuti alla presentazione.

Viviana Guidetti (Assessore allo Sport Comune di Monza): “Non solo Vero Volley ha due squadre d’eccellenza, ma in più ha il grande pregio di saper trasmettere tutti i migliori valori dello sport. Tra tutti gli eventi e le manifestazioni di responsabilità sociale non dimentichiamo nemmeno la grande vicinanza alla Comunità di San Patrignano che ha contribuito anche alla realizzazione del monumento della “Rotonda del Volley” posizionato qui vicino all’Arena di Monza”.

Fabrizio Sala (Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia): “Vero Volley è un’eccellenza regionale ma soprattutto anche nazionale. La realtà monzese ha colmato senza dubbio grazie ai suoi valori un grande disagio sociale portato anche dal periodo post-Covid. Vero Volley investe molto sui temi dell’educazione, dell’innovazione, della ricerca e per tutte questi risultati non si possono non ringraziare Alessandra e Aldo per il loro costante lavoro in ambito sportivo e sociale”.

Piero Cezza (Presidente Fipav Lombardia): “Sono molto colpito da tutto ciò che ho sentito: Vero Volley è davvero una realtà incredibile. Secondo me il lavoro più importante che fa Vero Volley è quello sul territorio. Infatti in ogni squadra delle nazionali giovanili, così vincenti nell’ultimo periodo, c’è un giocatore del Vero Volley e questo è un grande valore aggiunto di una realtà già vincente”.

Massimo Sala (Presidente comitato Fipav Milano-Monza-Lecco): “Questa mattina mi sono tornate in mente le bellissime immagini della finale nazionale Under17 maschile organizzata qui a Monza lo scorso giugno. E’ stata davvero spettacolare, con led a bordocampo e cubo centrale accesi, il pubblico a scaldare l’Arena e sul podio una squadra Vero Volley”.