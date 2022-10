Pallavolo: Vero Volley Monza non passa a Perugia, testa al derby con Milano

Trasferta a casa dei vice campioni d’Italia senza festa finale per il Vero Volley Monza nella prima giornata del campionato di Superlega. Perugia si è imposta col punteggio di 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) al termine di una partita in cui è stata più precisa al servizio (16 errori contro 10) e più incisiva in attacco.

Pallavolo: i più di Monza

Monza era alle prese con l’assenza del nuovo regista Fernando Kreling, infortunato al ginocchio e fuori per quattro mesi, e ha ben figurato con Visic, preciso nel ruolo, costruendosi delle buone occasioni di vantaggio con gli attacchi vincenti di Grozer e Maar (12 e 10 punti rispettivamente). E a muro con il totale di 6 di squadra e 4 del capitano Thomas Beretta.

Pallavolo Vero Volley Superlega 2022-23 debutto a Perugia Pallavolo Vero Volley Superlega 2022-23 Galassi

Pallavolo: testa al derby con Milano

Tutto materiale per il derby con l’Allianz Milano, seconda giornata di campionato in programma sabato 8 ottobre, alle 18 all’Arena di Monza.

Pallavolo, Beretta: “Qualche rimpianto, tante cose positive: la base da parte nostra c’è”

“Sì un po’ di rimpianti, nonostante il risultato, li abbiamo, visto che ci sono tante cose positive che abbiamo fatto, soprattutto nel prologo di secondo e terzo set – ha commentato il centrale Thomas Beretta – Perugia è stata brava a rientrare nelle fasi centrali e non siamo riusciti a stopparli. La base da parte nostra c’è: dobbiamo riuscire a mantenere le cose positive, consapevoli che dall’altra parte c’era una squadra che quando spinge è difficile da contenere. Questa per noi era una gara per capire che squadra siamo. Ora ci aspetta il lavoro in palestra sulle cose che meno hanno funzionato: sono certo che ci faremo trovare pronti al derby contro Milano”.