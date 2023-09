Coppa Agostoni, Lissone aspetta la gara: Team Corratec-Selle Italia da Sergio Longoni

Fotografie storiche e cimeli nelle vetrine dei negozi e nella piazza principale del centro di Lissone, cartellonistica predisposta lungo le strade dei paesi che saranno attraversati dalla carovana di ciclisti, elicottero sui cieli di Brianza per le prove tecniche di ripresa e un saluto speciale a patron Sergio Longoni.

Coppa Agostoni, Lissone aspetta la gara: le modifiche alla viabilità

Alla vigilia della 76esima edizione della Coppa Agostoni, che si corre giovedì 28 settembre, la città del mobile si veste a festa e si prepara all’evento sportivo internazionale che sarà trasmesso dalla Rai. Per garantire condizioni di sicurezza ai ciclisti, previste modifiche alla viabilità durante il passaggio dei corridori.

A Lissone, dalle 5 di giovedì 28 settembre, niente sosta in una parte del parcheggio della stazione Fs. Sempre in zona stazione, dalle 4 di giovedì niente transito in un tratto importante di via Matteotti – una delle strade principali della città – da via Besozzi a via Padre Giuliani.

Coppa Agostoni, Lissone aspetta la gara: le vetrine dedicate

Lissone Coppa Agostoni 76 Lissone Coppa Agostoni 76 Lissone Coppa Agostoni 76

In centro Lissone, intanto, le vetrine di alcuni negozi sono state allestite con i gadget della Agostoni.

Coppa Agostoni, Lissone aspetta la gara: Team Corratec-Selle Italia in bici a salutare Sergio Longoni

Da segnalare, infine, nella giornata di vigilia, la visita del Team Corratec – Selle Italia al negozio DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori per un incontro speciale con Sergio Longoni e il suo staff. Dopo l’arrivo in bicicletta al negozio, le classiche foto di rito, un momento di convivialità e chiacchiere, la squadra, guidata dal team manager Serge Parsani, e accompagnata dal dirigente Angelo Citracca, ha fatto una visita al reparto ciclismo del negozio, accompagnata da Sergio Longoni che si è intrattenuto con i ciclisti. Con la sponsorizzazione del Team Corratec – Selle Italia, DF Sport Specialist e Bicimania (entrambi i negozi anche a Lissone) hanno fatto ritorno quest’anno al ciclismo professionistico, sulla spinta della grande passione di Longoni per questo sport e il desiderio di essere a fianco di un giovane e promettente team che quest’anno è entrato a far parte delle squadre Professional.