Ciclismo: il video per celebrare Ugo Agostoni, nato a Lissone 130 anni fa

“Buon compleanno Ugo Agostoni”. Lo Sport Club Mobili Lissone ricorda (e omaggia con uno speciale video celebrativo) lo sportivo lissonese nel 130esimo anniversario della nascita. Era il 27 luglio 1893 e a Lissone nasceva Ugo Agostoni, il ciclista italiano su strada italiano, professionista dal 1911 al 1924 che vanta la vittoria della Milano-Sanremo del 1914 e del Giro dell’Emilia del 1912. A lui è dedicata la Coppa Agostoni, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone.

Ciclismo: il video per celebrare Ugo Agostoni, da 76 anni dà il nome alla gara a lui dedicata

Ugo Agostoni ha dato il suo contributo alla storia del ciclismo italiano, ma è anche grazie alla celebre corsa di ciclismo che attraversa la Brianza con partenza ed arrivo a Lissone, che il ricordo del grande corridore resterà sempre vivo nel cuore della gente. Grazie infatti alla dedizione, all’impegno e alla passione della società di Lissone che ospita nella propria sede di via Nazario Sauro un vero e proprio museo a lui dedicato, oltre a portare avanti da ormai 76 anni la gara ciclistica per professionisti a lui intitolata, il nome e le gesta di Ugo Agostoni si perpetuano nel tempo e non solo nella sua città natale.

Ciclismo: il video per celebrare Ugo Agostoni girato nel museo nella sede dello Sport Club Mobili Lissone

Qui Agostoni è celebrato con un museo ospitato nella sede della Mobili. Spazio espositivo che il 27 luglio, data che segna il 130esimo anniversario della nascita del ciclista italiano, è finito al centro di un video-omaggio realizzato dallo Sport Club Mobili Lissone che ha di fatto aperto a tutti le porte di un tempio dello sport che è memoria di un campione brianzolo del ciclismo. Per gli appassionati del genere, un’occasione di ammirare in via digitale cimeli, articoli di giornale, maglie e fotografie che raccontano un’epoca del ciclismo e che vedono protagonista Ugo Agostoni. Anche per questo, la Coppa che porta il suo nome e che quest’anno si correrà a fine settembre per le strade della Brianza, con partenza ed arrivo a Lissone, vivrà un’edizione speciale.

Ciclismo: il video per celebrare Ugo Agostoni