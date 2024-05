Ciclismo: Nespoli torna a volare, grave infortunio per Francesco Galimberti

Notizie contrastanti per tre corridori di Giussano: da una parte c’è il significativo ritorno alla vittoria di Lorenzo Nespoli, dall’altra l’infortunio che ha interrotto l’attività agonistica dei gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti.

Ciclismo: Nespoli torna a volare, «ora chiedo solo un pizzico di fortuna»

Lorenzo Nespoli (atleta del team MBH Bank Colpack Ballan CSB) si è lasciato alle spalle la sfortuna e i rivali sulla salita di Capraia e Limite ottenendo nella cronoscalata fiorentina la prima vittoria di quella che sembrava essere una stagione stregata. Il corridore di Giussano, classe 2004, dopo i problemi al ginocchio in inverno, la caduta alla Coppi e Bartali e l’attacco influenzale che lo aveva rallentato, ha ritrovato il sorriso vincendo il 2° Trofeo Comune di Capraia e Limite, con un solo secondo sul suo compagno di squadra Pavel Novak e di 22″ su Francesco Parravano (Aran Cucine).

Sul futuro: «Ora chiedo solo un pizzico di fortuna e il resto ce lo metto io. Dedico il successo a tutto il team che mi è sempre vicino, ed anche agli amici».

Ciclismo Giussano i gemelli Lorenzo e Francesco Galimberti

Ciclismo: grave infortunio per Francesco Galimberti, frattura scomposta del femore e lungo stop

I gemelli Francesco e Lorenzo Galimberti, giussanesi, classe 2001, portacolori della Biesse Carera, formazione Continental con sede a Ghedi, qualche giorno prima sul rettilineo d’arrivo del Giro di Romagna, all’altezza della deviazione delle ammiraglie, si sono scontrati con una moto ferma sulla sinistra a un centinaio i metri dal traguardo. Francesco è quello riportato le conseguenze più serie tra cui la frattura scomposta del femore. Lo sfortunato atleta, successivamente è stato operato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Forlì. Se dopo l’incidente aveva detto che non sarebbe più salito in bici, Francesco ha spiegato al suo diesse Milesi che farà di tutto per riuscire a tornare in sella. Il percorso che lo attende sarà comunque lungo e impegnativo.