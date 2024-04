Ciclismo: il Velo Club Sovico parte forte, 200 Giovanissimi al via del Trofeo Autorivolta

Prima gara dell’anno per i Giovanissimi del Velo Club Sovico e per taluni tesserati a società della Brianza ed anche primo impegno organizzativo per la società giallo-blu.

Ciclismo: il Velo Club Sovico parte forte, la classifica del Trofeo

Il Trofeo Autorivolta – Comune di Sovico, manifestazione di ciclismo giovanile promossa dalla compagine presieduta da Maurizio Canzi, è stato un successo: infatti quasi duecento mini ciclisti provenienti da numerose provincie della Lombardia hanno pedalato per le vie di Sovico sostenuti dal tifo del pubblico.

Alla conclusione dell’evento, la società meglio classificata nella graduatoria di rendimento è stata l’Unione Ciclistica Costamasnaga premiata con il Trofeo Autorivolta; in seconda posizione, separata di una manciata di punti, si è posizionato il Velo Club Sovico che ha messo in bacheca il Trofeo Comune di Sovico, consegnato nelle mani dei tecnici Laura Vergani e Andrea Costa Staricco dal Sindaco Barbara Magni e dal vicesindaco Marco Ciceri. Al terzo posto nella classifica per società il Pedale Arcorese ha alzato al cielo il Trofeo alla Memoria di Flavio Nova.

Ciclismo: il Velo Club Sovico parte forte, i risultati individuali

Questi i corridori classificatisi al primo posto nelle rispettive categorie. GM1: Giorgio Bonati (Mobili Lissone). GM2: Filippo Zinesi (Idem). GM3: Mattia Testa (Salus Ciclistica Seregno). GM4: Guglielmo Rivolta (Vc.Sovico). GM5: Matteo Sironi (Team Alba Orobica Bike). GM6: Francesco Rivolta (Us.Costamasnaga).

Ciclismo: il Velo Club Sovico parte forte, gli ospiti

Presenti alla manifestazione anche il vicepresidente della Federciclismo Ruggero Cazzaniga, quindi i presidenti del Comitato Provinciale FCI di Monza e Brianza Marino Valtorta, e del Comitato lariano Arif Messora ed anche Emma Redaelli, atleta che quest’anno gareggia nella UAE Devo Team cresciuta ciclisticamente nel Vc Sovico.

Ciclismo: il Velo Club Sovico parte forte, Andrea Cantino settimo al GP Resistenza

Oltre ai buoni risultati e al successo organizzativo del Trofeo Autorivolta, domenica scorsa il Vc Sovico ha festeggiato anche il piazzamento dell’allievo Andrea Cantino a Castelletto Sopra Ticino: sulle strade piemontesi il giovane corridore ha concluso i 58 chilometri del GP Resistenza in settima posizione.