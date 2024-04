Calcio Serie D: Crema amara per la Folgore sconfitta di misura

Una gara combattuta decisa da un goal di Gallo che condanna la squadra di mister Parlato (ha chiuso con nove calciatori in campo) e permette al Crema di sperare nella salvezza nei play out. La Folgore Caratese ha tenuto bene il campo e al 18’ si è vista annullare una rete di Barranco per un fallo di Arpino su Cerri. Al 53’ la rete del vantaggio del Crema: assist di Cerri che verticalizza sulla fascia sinistra e intercetta Gallo al centro dell’area é bravo ad aggirare i difensori della Folgore e centrare la porta presidiata da Viscovo. La Folgore Caratese cerca di recuperare il risultato ma al 74’ Barranco viene ammonito per simulazione (dopo un suo atterramento in area) e a distanza di due minuti, per proteste, viene sanzionato con il secondo giallo per cui è costretto a lasciare il campo. All’85’ rosso diretto per Scapuzzi per gioco pericoloso.

Il tabellino Crema – Folgore Caratese 1-0

Marcatore: Gallo 53’

Crema (3-5-2): Ziglioli; Cerri, Vailati (78’ Abbà – 84’ Tenca), Tomella, Accorsini, Lucenti, Lovaglio (88’ Iddrissou), Ricozzi, Gallo (85’ Bourkaa), Lussignoli (75’ Bignami), Tronchetti. A disposizione: Burigana, Stringara, Mapelli, Cani. All. Piccolo

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo, Balamontis, Arpino, Marchi, Clerici; Bright (80’ Lofoco), Caporali (Esposito N.), Silano (63’ Cavallini); Panatti (63’ Kyeremateng), Barranco, Esposito R. (73’Scapuzzi). A disposizione: Macchi, Nicolini, Santambrogio, Vernocchi. All. Parlato

Arbitro: Vicenzo Hamza Riahi (Lovere); collaboratori Mario Cammarota (Nola), Giovanni Di Meglio (Napoli).

Ammoniti: 68’ Arpino 72’ Barranco 94’ Lofoco

Espulsi: 74’ Barranco 85’ Scapuzzi

Recupero: 1’ pt; 5’ st

Commento Girone B – Giornata pazzesca la penultima di campionato del girone B con il Caldiero Terme che doma la Virtus CiseranoBergamo al quarto minuto di recupero e tiene alle sue spalle il Piacenza. Un punto di vantaggio a 90 minuti dal termine basterà per conquistare la vittoria nel girone? La Varesina vicinissima a un posto ai playoff dopo il successo di Brusaporto, in coda saluta la Tritium, ufficialmente retrocessa, mentre il Crema è vivo così come il Legnano che vince e opera il sorpasso sulla Castellanzese.

Classifica: Caldiero Terme 74 punti; Piacenza 73; Pro Palazzolo 70; Desenzano 69; Varesina 67; Arconatese 65; Villa Valle, Brusaporto, Clivense 53; Casatese 51; Folgore Caratese 50; Virtus CiseranoBergamo 45; Club Milano 44; Caravaggio 43; Real Calepina 41; Legnano 39; Castellanzese 38; Crema 33; Tritium 29, Ponte San Pietro 24 punti.

Prossima partita domenica 5 maggio ore 15,00: Folgore Caratese – Club Milano