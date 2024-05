Calcio, Eccellenza playoff e playout: vittorie per Lazzate, Leon e Meda

È scattata la post season e le tre squadre brianzole scese in campo per disputare le gare previste nel primo turno hanno vinto. Nel settore playoff hanno festeggiato con la vittoria il loro compito l’Ardor Lazzate (Girone A) e il Leon Vimercate (Girone B); nei playout il Meda in rimonta sull’Accademia Pavese a Sant’Alessio con Vialone.

Calcio, Eccellenza playoff girone A: impresa dell’Ardor Lazzate a Pavia

Impresa Ardor Lazzate al Fortunati di Pavia: i ragazzi di mister Ferdinando Fedele vincono per 2-1 e continuano a sognare nella corsa che può portare alla Serie D. Dopo la rete di Panigada che al 22’ del primo tempo porta in vantaggio il Pavia, l’Ardor non si scompone e pareggia subito i conti con Malvestio. Non è finita: al 25’ del secondo tempo certifica la sua superiorità con un goal di Schieppati. Nel prossimo weekend i gialloblù di Lazzate sono chiamati a concedere in bis, ancora in trasferta, sul campo del Magenta.

L’Ardor Lazzate a Pavia è sceso in campo con questa formazione: De Toni, Guanziroli, Schieppati (42’ st Silla), Zefi (42’ pt M’Zoughi), Pellini, Marioli, Lokumu, Malvestio (39’ st Grippo), Giangaspero, Pedrabissi (20’ st Fogal), Rondina (20’ st Benedetti). All. Fedele.

Calcio, Eccellenza playoff girone B: la Leon Vimercate continua a sognare

La Leon Vimercate alimenta il sogno serie D grazie al successo (1-0) sull’Alta Brianza maturato a pochi secondi dal fischio d’inizio grazie alla prodezza di Pelle che centra, con una bordata imparabile, la porta presidiata dal portiere Perniola. La squadra di mister Joelson sulla spinta di questo vantaggio conquista il prezioso successo e domenica affronta, in trasferta, il Mapello, decisa a ripetersi. Come per il primo turno infatti non sono previsti supplementari o rigori. In caso di parità al termine del match varrà il miglior piazzamento in campionato (Mapello secondo, Leon terza). La squadra vincitrice accederà alle 14 gare di spareggio-promozione organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, con in palio sette promozioni in Serie D.

La Leon domenica è scesa in campo con questa formazione: Aiolfi, Marzullo (37’ st De Angeli), A.Galimberti, Pozzoni (17’ st Schingo), Bonalumi, Ferrè, Trovato (10’ st Federici), El Kadiri, Bonseri, Pelle (25’ st Brambilla), Comelli. All.Joelson

Calcio, Eccellenza playout: quarta vittoria consecutiva per il Meda

Un’altra vittoria, la quarta consecutiva, che indirizza la doppia sfida playout tra Meda e Accademia Pavese e spiana tra strada del team presieduto da Gigi Cairoli verso la salvezza. In trasferta, come due settimane fa, i bianconeri vincono in rimonta e domenica, al “Città di Meda – Mino Favini”, scendono in campo nella gara di ritorno per completare l’opera.

Meda sotto nel punteggio al quarto d’ora: al 15’, una punizione messa in mezzo dalla sinistra, trova la respinta di Chierico sulla gamba di Bruschi per il più classico degli autogol. Ma la reazione dei bianconeri è veemente e porta subito al pareggio: fallo di Velaj su Lanzarini al 20’, dal dischetto Laribi non perdona confermandosi ancora una volta trascinatore della squadra in questo caldissimo finale di stagione.

Nella ripresa, poi, mister Giovanni Cairoli lancia nella mischia Simone Crea che inventa il vantaggio bianconer: al 27’ supera due difensori dell’Accademia Pavese e centra la porta presidiata dal portiere Belitrandi quindi, a distanza di quattro minuti, serve a Cappellini il pallone del 3-1 definitivo.

Questa la formazione del Meda nella trasferta a Sant’Alessio con Vialone: Chierico, Bianchi, Orsi, Romano, Ambrosini, Bruschi (26’ st Pozzoli), Laribi (48’ st Molteni), De Vincenzi, Schinetti (32’ st Valtulina), Lanzarini (17’ st Cappellini), De Lauso (17’ st Crea). All. Cairoli.