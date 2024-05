Calcio: Aurora vince il derby con la PoldiNova e sogna la Prima categoria

Nel derby play-off per il passaggio in Prima categoria, la spunta l’Aurora Calcio di Desio sulla Poli di Nova Milanese. Partita difficile per entrambe le squadre, quella disputata domenica sul campo di Nova Milanese.

Calcio: il match tra Aurora Desio e PoldiNova

La Poli parte bene e dopo quindici minuti passa in vantaggio con Rizzi, l’Aurora sembra subire il colpo in un primo momento, al 20’ Manzella segna la rete del’1-1 e riapre la partita. Ci pensa Roberto a portare i desiani in vantaggio. Il primo tempo finisce sul 2-1 per la squadra di mister Mantoan. Si ritorna in campo con una Poli molto agguerrita. Non è da meno l’Aurora. Al 75’ Braghetto, entrato da poco, segna il goal del 3-1. All’interno del centro sportivo solo cento posti a disposizione, cinquanta per parte, le due tifoserie si sono distribuite all’esterno del Centro Sportivo.

La Poli di mister Forcisi non si arrende, ma è solo nei minuti di recupero che Desogus accorcia le distanze. Ultimissimi minuti di grande tensione, alla fine il risultato arride all’Aurora Desio. Per la Poli il sogno di promozione si infrange.

Calcio: Aurora Desio in finale con Limbiate, si gioca mercoledì

I bluarancio mercoledì sera sono attesi in trasferta alle 20.45 contro il Limbiate ospite sul campo del Molinello Cesano.

«Mercoledì ce la giochiamo come abbiamo fatto domenica, non abbiamo nulla da perdere» ha sottolineato Michele Piemontese, direttore sportivo dell’Aurora Calcio.

Calcio: le dichiarazioni in casa PoldiNova

«Nel calcio, chi segna vince. E ha sempre ragione» ha commentato il presidente della PoldiNova Daniele Sala.

«È stato un gran bel campionato, abbiamo costruito una squadra ex novo – ha sottolineato il mister della PoldiNova, Michele Forcisi – forse siamo arrivati in questa fase della stagione molto stanchi, quella di domenica era la nostra quarantacinquesima partita, il tour de force finale ci ha tolto un po’ di energia: nell’ultimo mese abbiamo giocato sempre anche un turno infrasettimanale. Siamo soddisfatti anche se non manca la delusione del finale».