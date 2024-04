Pallavolo maschile: sogno scudetto infranto per la Vero Volley battuta da Perugia

Il sogno scudetto della Mint Vero Volley Monza si è interrotto nella finale in gara quattro contro Perugia. Domenica sera 28 aprile la formazione di Massimo Eccheli è scesa in campo tra le mura amiche dell’Arena di Monza, ma è stata sconfitta per 3-1 da Perugia che torna a cucirsi il tricolore per la seconda volta nella sua storia dopo il trionfo del 2018 nella massima serie.

Pallavolo maschile: sogno scudetto infranto, ma che battaglia

La Vero Volley nonostante sia riuscita ad imporsi per 1-0 nel primo set e aver dato filo da torcere ai giocatori di coach Angelo Lorenzetti col passare dei minuti si è dovuta arrendere al quarti set, facendo pervenire prima al pareggio e poi al sorpasso gli umbri, che hanno poi raggiunto la vittoria finale. La squadra perugina si presentava nel capoluogo brianzolo guidando la serie per 2-1 e l’impresa per i ragazzi di Eccheli di prolungarla fino a gara 5 non è riuscita. La stagione per Vero Volley maschile resta però più che positiva considerando che il team ha raggiunto la finale scudetto e la qualificazione in Champions League la prossima stagione.