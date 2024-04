Ciclismo: Giovanissimi in gara a Lissone, circuito cittadino per ricordare Romano Erba

Lo Sport Club Mobili Lissone torna in pista per onorare la memoria del suo indimenticato “presidentissimo”. Domenica 14 aprile il secondo Memorial “Romano Erba” si snoda per le strade di Lissone: è una gara ciclistica su strada per giovanissimi.

«Il 2° trofeo è dedicato a un cittadino lissonese che ha ricoperto a lungo il ruolo di presidente dello Sport Club Mobili Lissone, per tutti noi indimenticabile», commenta l’attuale numero uno della società lissonese, Enrico Biganzoli.

Ciclismo: Giovanissimi in gara a Lissone, anello chiuso al traffico in centro città

Gara su un circuito ad anello chiuso al traffico, sviluppato nel centro città di Lissone. Partenza e arrivo in via Giuseppe Garibaldi, in prossimità del civico 20. I giovani ciclisti percorreranno un tracciato che include via Giuseppe Garibaldi, via Antonio Gramsci, via San Rocco. Il numero di giri da completare varierà in base alla categoria di appartenenza.

Ciclismo: Giovanissimi in gara a Lissone, gli orari

Il ritrovo è alle 13 in piazza IV Novembre di fronte alla la biblioteca civica. La partenza è prevista alle 15 con arrivo intorno alle 18.30.

Ciclismo: Giovanissimi in gara a Lissone, un’altra occasione di festa

Per lo Sport Club Mobili Lissone l’appuntamento, che ci si aspetta baciato da un sole quasi estivo, sarà l’occasione ideale per vivere ancora una volta nella città di origine un’occasione di festa insieme agli sportivi appassionati di ciclismo, di tutte le età. Dopo il grande successo ottenuto con la Gravel Coppa Agostoni con il quartier generale sul piazzale di Bicimania, la società promuove un altro momento sociale nella citta brianzola per ricordare questa volta un uomo che ha dato tanto non solo allo Sport Club ma anche al territorio.