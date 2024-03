Torna la Coppa Agostoni Gravel: nel weekend le due pedalate per appassionati di off road

Torna la Coppa Agostoni in versione off-road. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 marzo a Lissone dove Bicimania e lo Sport Club Mobili organizzano la seconda edizione della “Coppa Agostoni Gravel Bicimania”, una pedalata cicloturistica non competitiva, con due percorsi di 85 e 56 chilometri, dedicata a tutti gli appassionati di gravel e mountain bike.

Torna la Coppa Agostoni Gravel: due percorsi nella Brianza monzese e lecchese

La manifestazione offrirà agli appassionati di ciclismo un’emozionante opportunità per esplorare le suggestive zone della Brianza monzese e lecchese.

Torna la Coppa Agostoni Gravel: 85 km tra asfalto e sterrato

Il primo percorso dell’Agostoni Gravel Bicimania è lungo 85 km e sarà un mix di asfalto e sterrato, ispirato idealmente alla famosa Coppa Agostoni che quest’anno si correrà domenica 6 ottobre. Con 36 km di asfalto, tra cui 15 settori che coincidono con le epiche tappe della storica corsa su strada per professionisti, i partecipanti dell’Agostoni Gravel Bicimania avranno l’opportunità di sfidarsi su terreni vari e avvincenti.

Torna la Coppa Agostoni Gravel: 56 km, anche nel parco della Valletta

Per chi invece non ha nelle gambe gli 85 km del percorso, gli organizzatori hanno previsto anche una versione più breve, con un tracciato di 56 km, che attraversa il suggestivo parco agricolo della Valletta e altri luoghi della Brianza. Lungo entrambi i percorsi, saranno presenti dei checkpoint per garantire un’esperienza sicura e piacevole.

Torna la Coppa Agostoni Gravel: il programma

«L’organizzazione di eventi sul territorio è una parte fondamentale della nostra missione e lavorare con lo Sport Club Mobili Lissone ci consente di ampliare ulteriormente questa visione», commenta Sergio Longoni, presidente di Df Sport Specialist e Bicimania.

Sabato 23, dalle 9.30, apertura del Gravel Village al negozio Bicimania di Lissone per perfezionare l’iscrizione e ritirare il pettorale. Sarà possibile visitare l’area espositiva con le ultime novità di prodotto e possibilità di noleggio. Alle 19 sarà offerto un aperitivo. Domenica 24, partenza alla francese dalle 9.30. Informazioni e iscrizioni online.