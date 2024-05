Ginnastica artistica, Europei: l’Italia con Abbadini rimonta e vince il bronzo a squadre

La squadra nazionale senior di ginnastica artistica con Yumin Abbadini (Pro Carate), Lorenzo Mink Casali (Giov.Ancona), Mario Macchiati (Fermo), Matteo Levantesi (V.Pasqualetti) e Marco Lodadio (Aeronautica militare) ha vinto il bronzo nei Campionati d’Europa.

Nella finale l’Italia infatti conquistato il terzo posto con 252.560 punti, dopo la quinta piazza in qualifica (ottenuta con punti 249.162) migliorando quindi il proprio score di oltre tre lunghezze e difendendosi dal ritorno della Turchia.

Ginnastica artistica, Europei: si è deciso tutto all’ultimo attrezzo

In una specie di lotteria dei rigori, all’ultima rotazione, sul cavallo con maniglie, gli azzurri guidati da direttore tecnico Giuseppe Cocciaro e dai tecnici Alberto Busnari e Marco Fortuna hanno staccato definitivamente Adem Asil e compagni, fermi a quota 248.029. La differenza l’ha fatta l’attrezzo finale, notoriamente il più rischioso della disciplina, con il team azzurro che prevaleva sui turchi: 42.266 a 38.499 e con Mario Macchiati che con il suo 14.266 festeggiava come Fabio Grosso ai Mondiali di Calcio del 2006. Gioia infinita e soprattutto anche un altro bronzo per Abbadini che ha ammesso “dopo l’individuale quello di gruppo per me vale doppio”.

Ginnastica artistica, Europei: la classifica

A Rimini sul gradino più alto degli Europei è salita l’Ucraina. Illia Kovtun, Oleg Verniaiev, Igor Radivilov, Nazar Chepurnyi e Radomyr Stelmakh con 255.762 che ha staccato di poco più di tre decimi un’ottima Gran Bretagna: con Fraser Harry Hepworth Jake Jarman Courtney Tulloch e James Hall ha messo insieme 255.429 punti complessivi, sufficienti però solo per la piazza d’onore.

Ginnastica artistica, Europei: terzo piazzamento consecutivo per l’Italia

A livello di squadra si tratta del terzo piazzamento consecutivo per l’Italia, dopo l’argento di Monaco di Baviera nel 2022 (con il totale di 247.494) e il titolo di Antalya (249.526), lo scorso anno.