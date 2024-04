Calcio, Eccellenza: brianzole tutte a segno nei gironi A e B, tranne una

Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza solo il Base 96 Seveso non appare nel gruppo delle squadre brianzole che hanno centrato la vittoria. Nel Girone A l’Ardor Lazzate ha superato 4-1 la Solbiatese Calcio nello scontro diretto per i playoff, prendendosi il secondo posto grazie alle doppiette Schieppati e Giangaspero. Il Meda 1913 ha vinto 1-2 il big match salvezza in casa dell’Acc. Pavese San Genesio. Il Base 96 Seveso ha perso 0-2 con il Pavia.



Nel Girone B la Leon Vimercate ha regolato 5-1 il San Pellegrino nel segno di Bonseri e Pelle ed è sicura dei playoff. Il Muggiò ha battuto 2-0 l’Offanenghese, mentre il Vis Nova Giussano, già retrocesso, ha sbancato (0-1) il campo della Brianza Olginatese.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Omar Laribi è l’anima del Meda. «Gettare il cuore oltre l’ostacolo, e sapere di avere in mezzo al campo un vero e proprio leader. Queste le caratteristiche che ci hanno portato a superare l’Accademia Pavese in trasferta – commenta il presidente della società Gigi Cairoli – Un successo fortemente volto da un calciatore protagoniste di tante battaglie per cinque anni con la maglia del Fanfulla e in precedenza a Olginate ed a Sesto an Giovanni. Questo successo, griffato Laribi ci permette inoltre di salire al quartultimo posto in classifica, superando anche la Vergiatese. Ma non è ancora finita in quanto c’è da stare concentrati, ma domenica prossima, a Saronno, in caso di vittoria saranno sicuramente playout».

Eppure il match a Sant’Alessio Vialone non era iniziato nel miglior dei modi: infatti alla mezz’ora il goal di Laribi, abile ad approfittare di una distrazione della difesa brianzola in occasione di un calcio d’angolo, ha creato scompigli nel Meda. La squadra allenata da Giovanni Cairoli è rimasta però in partita e sul finire del primo tempo Laribi ha centrato la porta di Belitrandi su preciso cross di Ambrosini. Nel second tempo di un match combattuto nel quale entrambe le contendenti hanno sfiorato il raddoppio, in pieno extra time è arrivata la zampata vincente di Laribi ben assistito nella circostanza da Bianchi.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

L’importanza di Francesco Giangaspero: l’attaccante, con una tripletta ha trascinato l’Ardor Lazzate ai playoff e steso praticamente da solo la Solbiatese. Bellissimo uno dei suoi goal, con una rovesciata da stropicciarsi gli occhi in una partita che ha evidenziato l’eccellente stato di forma raggiunto dalla squadra di mister Fedele. L’Ardor per superare la Solbiatese ha dovuto rimboccarsi le mani in quanto al decimo della ripresa, sul vantaggio di due reti, è arrivato il goal di Scapinello che ha rianimato gli ospiti. Alla mezz’ora, però mettere ordine in campo, è arrivato il 3 a 1 con una rovesciata di Giangaspero. L’attaccante non pago al 34’ con un tiro imparabile per il portiere Seitaj ha siglato il 4-1 portando a 25 il bottino di reti in questa stagione dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Seregno.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Sconfitta del Base 96 Seveso per mano del Pavia che in Brianza ritrova i tre punti e la grinta nell’importante sfida contro il Base 96 Seveso indirizzata da una rete messa a segno al 15’ di gioco, con un preciso tiro, da Vassallo. La squadra di mister Varaldi ha lottato con determinazione per ristabilire il risultato ma al 67’ un colpo di testa di Panigada ha sigillato la vittoria degli ospiti che in classifica sono staccati di due punti dall’Ardor Lazzate. In questo finale di campionato incandescente spicca, nel turno di domenica 5 maggio, la sfida decisiva in playoff del Pavia contro l’Ardor.

Calcio, Eccellenza girone A: la classifica

La Classifica. Oltrepò 70 punti; Ardor Lazzate 62; Magenta 61; Pavia 60; FC Milanese 59; Calvairate 57; Solbiatese 56; Caronnese 50; Casteggio 49; FBC Saronno 47; Base 96 Seveso 46; Sestese 40; Castanese 36; Accademia Pavese 33; Meda 31; Vergiatese 30; Verbano 27; Accademia Vittuone 5 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano metabolizzata la delusione della retrocessione, assesta un colpo pesante alle speranze di salvezza dei bianconeri della Brianza Olginatese e conquista l’ottava vittoria in questa sfortunata stagione con un gol messo a segno al 26’ del primo tempo da Baggetta sull’assist di Trezza che trova impreparati i difensori della squadra di mister Mazzoleni. Pur in svantaggio la Brianza Olginatese ha attaccato a testa basse senza impensierire l portiere Vecchi. Nella ripresa la squadra di mister Avella, forte del vantaggio, ha ulteriormente abbassato il proprio baricentro riuscendo in tal modo a netraulizzare tutte le iniziative degli attaccanti avversari.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Il Muggiò ha incasellato la 12esima vittoria battendo l’Offanenghese: dopo aver sbloccato il risultato al 35’ del primo tempo con un goal di Dervish, la squadra di mister Draisci ha messo al sicuro il risultato al nono minuto del secondo tempo con Diana. Gli ospiti perso Fattori, espulso per doppia ammonizione, psi sono arresi.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Il Leon Vimercate stende il malcapitato San Pellegrino e per ora si conferma al terzo posto nella classifica in attesa del big match di domenica prossima tra Nuova Sandro e Mapello La squadra di mister Inacio Joelson sfrutta le doti realizzative dei bomber Bonseri (autore di una tripletta) e di Pellè (doppietta) per incasellare la 19ma vittoria.

Calcio, Eccellenza girone B: la classifica

La Classifica: Nuova Sondrio 67 punti; Mapello 66; Leon Vimercate 63; Alta Brianza Tavernerio 61; Trevigliese 55; Offanenghese 49; Cisanese 43; Muggiò, Tribiano, Lemine Almenno 42; Soncinese 41; Calolziocorte 39; Soresinese 38; Brianza Olginatese 36; Arcellasco Città di Erba, Castelleone 35; Vis Nova Giussano, San Pellegrino 28 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Nel prossimo turno. Girone A: Domenica 5 maggio, ore 15,30: Saronno – – Meda; Pavia – Ardor Lazzate; Base 96 Seveso – Magenta. Girone B: 5 maggio, ore 15,30: Lemine Almenno – Muggiò; Vis Nova Giussano – Castelleone; Alta Brianza – Leon Vimercate.