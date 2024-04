Pedalata storica, Lissone celebra Ugo Agostoni e la Milano-Sanremo

Un viaggio nel passato per gli appassionati di ciclismo. A distanza di 110 anni dalla vittoria del lissonese Ugo Agostoni alla Milano-Sanremo domenica 7 aprile a Lissone si tiene una giornata a lui dedicata.

Pedalata storica, per i 110 anni dalla vittoria alla Milano-Sanremo

Per celebrare questa ricorrenza ci sarà una pedalata storica con un nutrito gruppo di amanti della bicicletta, con vestiti e biciclette d’epoca saranno a Lissone pronti per celebrare questo anniversario. Persone con l’abbigliamento che si usava un tempo, magliette con le bretelle, cappelli con grandi occhiali per difendersi dal sole, calzettoni e pantaloni (lunghi o corti a secondo dell’epoche) gireranno per la città e per la Brianza.

Lissone, la sfilata in bicicletta nel 2014 per celebrare i 100 anni della vittoria di Ugo Agostoni alla Milano Sanremo

Promotore della celebrazione è l’associazione sportiva Sport Club Mobili Lissone, in collaborazione con NUVI, Nova Unione Velocipedistica Italiana, che promuove e diffonde il ciclismo storico praticato con biciclette d’epoca, in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha dato il patrocinio all’evento.

Pedalata storica, il programma della giornata

La pedalata storica, in memoria dell’anniversario dalla più importante vittoria della carriera del ciclista lissonese alla Milano-Sanremo, si svolgerà per tutta la giornata: alle 8 gli appassionati, circa una trentina, si ritroveranno nel parcheggio di piazzale Umiliati per poi trasferirsi in bici in piazza Libertà dove incontreranno le autorità cittadine e i lissonesi. La partenza del gruppo è prevista alle 10, quando i ciclisti partiranno per una pedalata tra il Parco di Monza e le colline brianzole su un itinerario di circa 65 km con biciclette d’epoca che, ipoteticamente, ricorda il percorso di allenamento dello stesso Agostoni.

Nel pomeriggio, verso le 14 sono previsti una sfilata in città e lo spostamento al cimitero per l’omaggio alle spoglie di Agostoni. A concludere l’omaggio non può mancare una tappa presso la sede di Sport Club Mobili, verso le 16, per un momento di ristoro, l’esposizione delle biciclette e visita alla sala museo che ospita le memorie di Ugo Agostoni.