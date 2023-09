Coppa Agostoni: 136 ciclisti in gara per l’edizione 76, la partenza

Ha preso il via alle 11.30 di giovedì 28 settembre dallo stabilimento Cleaf di Lissone (Km 0 alle 11.35) la 76esima Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco Bpm, organizzata dallo Sport Club Mobili LIssone.

Buona cornice di pubblico al seguito della corsa internazionale che si snoda tra la Brianza monzese e Lecchese. È la prima delle Classiche italiane d’autunno e apre il Trittico Regione Lombardia 2023.

Coppa Agostoni: 136 ciclisti in gara, 9 i team Uci WorldTour

Alla partenza 136 corridori per 20 formazioni. A dare il via alla gara, il sindaco di Lissone, Laura Borella, accompagnata dall’assessore allo sport, Giovanni Camarda. Ben 9 i team Uci WorldTour: UAE Team Emirates, Astana Qazaqstan Team, AG3R Citroën Team, Cofidis, Alpecin-Deceuninck, Team Arkea-Samsic, Team Jayco Alula, Movistar Team, Team DSM-Firmenich.

Non ha preso il via il numero 174, Dennis Lock. Tra i nomi di spicco, il vincitore dell’edizione 2022 Bax Sjoerd, Simone Velasco, Simon Yates, Marc Hirschi, Filippo Zana, Benoit Cosnefroy, Warren Barguil, Diego Ulissi. Traguardo dopo le 16 in via Matteotti a Lissone, dopo 2.900 metri di dislivello positivo e 195,7 chilometri senza un attimo di respiro.