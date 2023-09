Ciclismo: tutti in bici a Lissone aspettando la Coppa Agostoni

Una pedalata di gruppo per prepararsi alla magia della 76esima Coppa Ugo Agostoni, l’appuntamento sportivo che anche quest’anno contraddistinguerà il primo mese d’autunno.

Lo Sport Club Mobili Lissone, col patrocinio del Comune di Lissone, organizza l’ormai consueta pedalata ecologica “Aspettando la Coppa Agostoni“, che si terrà domenica 17 settembre in concomitanza con l’evento comunale “Sport & Sport” che anima la zona di via Fermi. Proprio lì, alle 10.30, avverrà la partenza della pedalata aperta a tutti, grandi e bambini. Una bella occasione per pedalare in allegria e per unirsi ad un gruppo di amici, il sodalizio invita tutti a prendere aperte all’evento che è alla portata di tutte le età.

Ciclismo a Lissone: 4,5 chilometri di percorso

Si tratta di un percorso che attraversa la città di Lissone per una distanza di 4,5 chilometri. Contraddistinta dal consueto spirito di ritrovo e dalla voglia di stare insieme, la pedalata – un percorso cittadino in sicurezza – è aperta a ogni tipologia di bicicletta e sarà l’occasione per tenersi in forma aspettando gli assi delle due ruote che si sfideranno il 28 settembre nella classicissima lissonese.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 in via Fermi con partenza un’ora dopo.

Un momento che come detto anticipa la gara di ciclismo che porta in alto il nome della città e che come sempre è promossa dallo Sport Club Mobili Lissone. Il sodalizio presieduto da Enrico Biganzoli attende tutti per due eventi dedicati alla bicicletta: il primo domenica 17, poi la classica che il 28 settembre aprirà il Trittico Lombardo e che sarà come sempre una vetrina speciale e di livello internazionale che avrà come partenza ed arrivo la città del mobile.