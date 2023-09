Ciclismo, giovedì la Coppa Agostoni da Lissone a Lissone: percorso e orari della classica

Giovedì speciale per gli amanti del ciclismo e per la Brianza in generale: il 28 settembre a Lissone si corre la “Coppa Agostoni – Giro delle Brianze”, edizione numero 76, e a partire dalle 10.30 in città l’attenzione sarà sui ciclisti e sulla classica che apre il Trittico Lombardo.

Ciclismo, giovedì la Coppa Agostoni da Lissone a Lissone: orari della gara

Secondo programma dalle 10.30 alle 11.15 c’è la presentazione delle squadre, alle 11.25 la partenza ufficiosa con sfilata della carovana in via Bottego, alle 11.30 start al Km 0 in via Catalani. L’arrivo è previsto entro le 16.23 in via Matteotti.

Ciclismo, giovedì la Coppa Agostoni da Lissone a Lissone: circuito tra le province di Monza e Lecco

Il circuito tocca tutta la Brianza e le province di Monza e Lecco.

Dopo la partenza al Km 0 (da via Bottego a via Catalani), la corsa sfilerà per la Sp 6 fino ad Albiate, poi toccherà Carate Brianza, Briosco (via Donizetti, ore 11.48), Renate, Barzanò, Sirtori (ore 12.06, orario calcolato alla media di 40 km/h), Lomagna, Bv di Casatenovo, Lesmo, Albiate, Carate Brianza, Briosco, Renate (13.04), Barzanò per l’ingresso sul Circuito Lissolo (ore 13.10), Sirtori, Perego, Cologna, Colle Brianza (13.27), Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Lissolo (13.41), Sirtori, Barzanò, Sirtori, Perego, Cologna, Colle Brianza (14.03), Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Lissolo (14.17), Sirtori, Barzanò, Sirtori, Perego, Cologna, Colle Brianza (15.16), Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Lissolo (15.30), Sirtori per l’uscita dal Circuito Lissolo, Lomagna, Casatenovo.

Ritorno in provincia di Monza intorno alle 16 (tra le 15.51 e le 16.04 da tabella a seconda della velocità della gara) a Lesmo, Albiate, Bareggia in via per Seregno (16.20), Lissone in via Matteotti (tra le 16.09 e 16.23) sul traguardo dopo 195,7 km di gara.