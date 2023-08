Lissone: è morto Bruno Sala, lo storico benzinaio “Bruno Esso” di Bareggia

All’anagrafe erano 92 anni, ma aveva lo spirito di un ragazzino. Lascia un vuoto enorme nella comunità di Bareggia di Lissone la scomparsa di Bruno Sala, conosciuto da tutti come “Bruno Esso”, il nomignolo che lo ha da sempre legato alla sua storica attività. Se n’è andato mercoledì 16 agosto un personaggio dotato di una carica umana speciale, simpatico e generoso che ha alle spalle esperienze di vita uniche.

Lissone: è morto Bruno Sala, noto per l’attività lavorativa avviata nel 1961 e per la passione per il ciclismo

A Lissone, e in particolare a Bareggia, lo conoscevano tutti per via dei suoi trascorsi lavorativi e per la sua passione in particolare per il ciclismo.

Lissone: è morto Bruno Sala, aveva corso la Coppa Agostoni e in casa aveva un vero e proprio museo dedicato al ciclismo

Ha corso la Coppa Agostoni e conosciuto i più grandi campioni delle due ruote. Nella sua casa di viale Martiri della Libertà, dalla cui finestra si scorge lo storico distributore di benzina “Esso” da lui aperto nel 1961, custodiva uno straordinario patrimonio legato al mondo del ciclismo fatto di fotografie, maglie, cimeli, volumi.

“È il mio museo” amava ricordare. La sua passione per la bicicletta nacque per caso: nel 1942 iniziò a lavorare in un’officina di riparazione bici a Lissone e, parlando tra amici, conobbe anni più tardi la “Mobili” che era come una seconda famiglia.

Lissone: è morto Bruno Sala, in lutto le comunità di Bareggia e Macherio

Nella sua casa-museo, Bruno Sala conservava immagini in bianco e nero che commuovono e riportano alla memoria momenti che in pochi hanno vissuto.

Il suo nome è legato a Bareggia dove è stato lo storico benzinaio di viale Martiri della libertà, sul confine con Macherio. Anche per questo si può dire che sono di fatto due le comunità in lutto, quella di Lissone e quella di Macherio.

Bruno Sala ha speso la sua vita per il lavoro e per la famiglia, amava il ciclismo, era un uomo simpatico e di compagnia. Nel 1961 aveva aperto l’attività che, ancora oggi, è a trazione familiare a Bareggia.

Lissone: è morto Bruno Sala, il ricordo degli amici del bar Duomo e della Sc Mobili

LISSONE: Bruno Sala in una foto storica con Eddy Merckx, il giornalista sportivo Rino Negri e il lissonese Luciano Meroni (primo da destra) al quale fu dedicata una corsa dalla Mobili.

Tante le persone che piangono la sua morte, tra questi gli amici del bar Duomo di Lissone coi quali Bruno si ritrovava per fare quattro chiacchiere e due risate. Cordoglio “per la perdita del caro amico ed ex consigliere Bruno” è stato espresso anche dalla Sc Mobili Lissone.

Lissone: è morto Bruno Sala, funerali venerdì 18 agosto

I funerali si celebreranno venerdì 18 agosto, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Bareggia.