Ciclismo, la Coppa Agostoni apre il Trittico Lombardo: a Lissone sport e cultura

Con la partecipazione del presidente della Regione, Attilio Fontana, giovedì 21 settembre a Palazzo Lombardia è stato presentato il Trittico Lombardo di ciclismo che, come nel 2022, avrà una ouverture brianzola: la Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM, giunta alla sua 76esima edizione e organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone.

Ciclismo, la Coppa Agostoni apre il Trittico Lombardo: la presentazione in Regione

Giovedì 28 settembre la Coppa Agostoni, il 2 ottobre la Coppa Bernocchi, il 3 ottobre la Tre Valli Varesine: questo è infatti il programma del Trittico 2023. Sulla base dei migliori piazzamenti nelle tre prove verrà incoronato il vincitore del prestigioso trofeo, nel cui albo d’oro figurano campioni quali Primoz Roglic, Sonny Colbrelli, Vincenzo Nibali. Le gare saranno tutte trasmesse in diretta dalla Rai.

Ciclismo, Presentazione Agostoni: da destra, Enrico Biganzoli presidente dello SC Mobili Lissone, Laura Borella Sindaco di Lissone, Giovanni Camarda Vicesindaco di Lissone, Lara Magoni Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia

«È un grande sport, che nel nostro territorio ha sempre riscosso un grande successo, perché accanto allo sport abbiamo avuto tante aziende che vi si sono dedicate, tanti campioni e una partecipazione popolare unica», ha dichiarato il presidente Attilio Fontana.

E Lissone sarà grande protagonista, ancora una volta. Presente alla presentazione del Trittico, insieme al presidente dello Sport Club Mobili Lissone Enrico Biganzoli e all’assessore allo sport di Lissone Giovanni Camarda, il sindaco di Lissone Laura Borella ha esaltato la fusione tra sport e cultura.

«Quando si parla di Coppa Agostoni non si può non legare questa storica manifestazione ai Trofei d’Autore, che rappresentano una parte fondamentale della storia della nostra città e con i quali negli anni sono stati premiati dei grandissimi campioni – ha affermato il sindaco Borella – Questi capolavori onorano la maestria artigiana dei nostri laboratori lissonesi e sono il frutto dell’ingegno progettuale e realizzativo di designer e imprese locali. Anche quest’anno celebreremo questa meravigliosa connessione tra sport e artigianato locale, rinnovando una tradizione a cui la nostra comunità è particolarmente legata».

A farle eco il presidente di Apa Confartigianato, Giovanni Barzaghi: «Mi piace pensare che i valori e principi di questo sport meraviglioso siano radicati anche nel dna della nostra organizzazione: impegno, passione, sacrifici, capacità di fare squadra. I Trofei d’Autore, sono coppe realizzate con cura, precisione e maestria nei nostri laboratori artigianali. Mi complimento con le nostre aziende, protagoniste a loro modo del Trittico».

Ciclismo, la Coppa Agostoni apre il Trittico Lombardo: i trofei per i vincitori

Tre trofei che andranno ai primi tre classificati della Coppa Agostoni: al vincitore, il trofeo ideato da Marco Salghetti e realizzato da Vetrarredo Lissone, al secondo classificato il trofeo ideato da Ufficio Tecnico MOB-INT. e realizzato da MOB-INT Evolved Interior e al terzo classificato il trofeo ideato da Gioele Dessi e realizzato da Dessi Albano & C e Vetromanie.

Start della Agostoni alle 11.30 in via Catalani e arrivo verso le 16 in via Matteotti, sempre a Lissone.