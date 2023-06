Sport Club Mobili Lissone sempre avanti: modifiche al tracciato per una Agostoni ancora più sicura

Avvicinare i più piccoli al ciclismo, aprirsi al territorio attraverso nuove iniziative sportive non solo legate alle due ruote, porre sempre più attenzione al fattore sicurezza a favore dei ciclisti e degli altri utenti della strada.

Sono tre punti cardine che lo Sport Club Mobili Lissone, storica società di ciclismo, persegue sin dalla sua fondazione e ai quali il nuovo direttivo presieduto da Enrico Biganzoli sta lavorando con ancora più energia, concretizzando eventi ed investendo con ancora più forza in termini organizzativi.

Partiamo dal fattore sicurezza, tema per altro di trieste attualità nel mondo del ciclismo dopo la morte di Gino Mader al Giro di Svizzera di pochi giorni fa. La Mobili ha da sempre molto a cuore il rispetto delle regole a tutela dei suoi atleti, con un’attenzione quasi maniacale ai percorsi.

Lissone Ciclismo Coppa Agostoni 2022 vincitore Sjorde Bax

Quest’anno, evidentemente anche sulla scia dei più recenti fatti di cronaca, la società ha deciso di modificare il percorso della storica “Coppa Agostoni” (che si correrà il prossimo 28 settembre su e giù per i territori della Brianza monzese e lecchese) eliminando nello specifico i tratti considerati “a rischio” per i corridori, quelli per intenderci in presenza di dossi o rotatorie particolarmente strette.

Gli organizzatori della corsa sono impegnati nella definizione di un percorso che, soprattutto nella zona collinare della Brianza, garantisca così ai ciclisti i migliori standard di sicurezza.

Ciclismo sicuro, Sport Club Mobili Lissone in prima linea

Fattore che anche nel “Memorial Romano Erba” andato in scena qualche mese fa, e che ha visto in sella decine di giovani atleti, lo Sport Club Mobili Lissone ha voluto assicurare ai massimi livelli, non solo nella predisposizione del percorso, ma anche intervenendo materialmente nell’individuare le migliori soluzioni per mettere in sicurezza la mobilità ciclistica (ad esempio con la collocazione massiccia di transenne e attuando soluzioni temporanee contro l’insidia dei tombini) . Corse che per giovani ed adulti devono quindi avvenire senza rischi, o comunque con la precisa indicazione che la sicurezza non è un optional.

Una regola che è alla base dell’attività della Mobili, società sempre più apprezzata dai più piccoli.

Non è un caso che i loro Giovanissimi (11 bambini dai 6 ai 12 anni) stiano raccogliendo ottimi piazzamenti in stagione, coronata anche da belle vittorie. I Giovanissimi sono diretti dai tre ds Ivan Saviola, Alessandro Rolandi e Roberto Colciago. E proprio pensando al futuro, la società lissonese aprirà una sorta di “fase di reclutamento” con l’inizio del prossimo anno scolastico, per avvicinare i bambini al mondo del ciclismo.

Sport Club Mobili Lissone organizza una corsa podistica a luglio

Nell’attesa, ci sarà modo di divertirsi in quella che a metà luglio sarà una nuova iniziativa: niente ciclismo, si corre. Sabato 15 luglio, infatti, il centro di Lissone ospiterà una corsa aperta a bambini (sino ai 12 anni, di 800 metri) ed adulti (di 5, 10 e 15 chilometri) con partenza ed arrivo in via Garibaldi. Una run non competitiva, con partenza alle 17.45 per i bambini e alle 18 per i grandi