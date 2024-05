Calcio, l’Fbc Seregno e Gelsia propongono la prima edizione della “Seregno Cup-trofeo Gelsia”

Prestigioso appuntamento di calcio giovanile tra domenica 5 maggio e domenica 26 maggio al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, che ospiterà la prima edizione della “Seregno Cup-trofeo Gelsia”, manifestazione promossa dall’Fbc Seregno, che avrà come principale sponsor Gelsia, società del perimetro del gruppo Aeb-A2A. Nel periodo sotto la lente d’ingrandimento, in campo si affronteranno settantaquattro squadre di sodalizi dilettantistici provenienti dalle Province di Monza e della Brianza, di Milano e di Lecco. Domenica 5 maggio la scena sarà occupata dagli Under 12 e dagli Under 13, domenica 12 maggio si confronteranno gli Under 9, sabato 18 maggio e domenica 19 maggio a sfidarsi saranno chiamati nell’ordine gli Under 10 e gli Under 11, sabato 25 maggio toccherà di nuovo agli Under 12 ed agli Under 13, mentre domenica 26 maggio chiuderanno gli Under 7 e gli Under 8.

Calcio: l’entusiasmo di Mauro Ballabio, presidente di Gelsia

«Siamo entusiasti di sponsorizzare la “Seregno Cup-Trofeo Gelsia” -commenta Mauro Ballabio, presidente di Gelsia– e di sostenere l’Fbc Seregno in questo importante evento per i giovani del nostro territorio. Crediamo nello sport come strumento di crescita e di aggregazione sociale e siamo certi che questo torneo sarà un grande successo. Per noi è anche l’occasione per confermare la vicinanza al territorio ed il sostegno alle realtà che animano la nostra comunità». Realtà, queste ultime, impegnate non solo nel settore sportivo, ma anche in quelli culturale e della tutela ambientale.

Calcio: la soddisfazione di Claudio Pozzi, presidente dell’Fbc Seregno

Analogo è l’entusiasmo che si legge nelle parole di Claudio Pozzi, presidente dell’Fbc Seregno, sodalizio che nella stagione agonistica corrente ha evitato la diaspora del settore giovanile seregnese, partecipando ai campionati federali con atleti nati dal 2011 in avanti, e che il prossimo anno allargherà il suo orizzonte fino all’Under 17: «Siamo molto contenti che Gelsia abbia scelto di sostenerci nel torneo che conclude la nostra prima stagione di attività, che ha focalizzato l’attenzione sui più piccoli». L’Fbc Seregno approccia il nuovo appuntamento dopo i riscontri positivi ottenuti a livello organizzativo con la “Ghost Cup”, la “Xmas Cup” e la “Spring Cup” e prima di un passaggio importante come quello del “Summer Camp”, di cui il Seregnello sarà teatro tra lunedì 10 giugno e venerdì 5 luglio.