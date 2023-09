Video Trittico Lombardo: Coppa Agostoni tra tradizione e Intelligenza Artificiale

La tradizione e l’Intelligenza artificiale. Lissone, città del design, premierà il podio della Coppa Agostoni di quest’anno con un trofeo “pensato” dall’IA. È proprio la città nota in tutto il mondo per la manifattura, ad utilizzare per la prima volta in Brianza una mente non umana per delineare i contorni del trofeo per il secondo arrivato della classica corsa. Questa è una delle novità illustrate alla presentazione del “Trittico Regione Lombardia Duemilaventitre” che come ogni anno si dispiegherà attraverso la Coppa Agostoni, giunta alla 76esima edizione (in programma il 28 settembre), la Coppa Bernocchi alla 104esima edizione (il 2 ottobre) e la Tre Valli Varesine alla 102esima gara (3 ottobre). A fare gli onori di casa a Palazzo Lombardia il presidente Attilio Fontana, le interviste raccolte dal Cittadino al presidente del consiglio regionale Federico Romani, al sindaco di Lissone Laura Borella e alla sottosegretaria con delega allo Sport e Giovani Lara Magoni, che con grande orgoglio e da ex atleta ha ricordato come il 20 settembre, con la riforma del titolo V della Costituzione, lo sport sia finalmente stato iscritto nella Carta.