Brianza in lutto per l’addio a Fausto Caspani, uno dei fondatori della azienda leader dell’arredo Cleaf

Addio all’ imprenditore Fausto Caspani, 77 anni compiuti da pochi giorni, uno dei fondatori della Cleaf, azienda leader dell’arredo e dell’interior design con quattro siti produttivi in Brianza (due a Lissone, uno a Macherio e uno a Desio). I funerali si sono svolti a Lissone – il comune dove Caspani era nato nel 1946 – nella chiesa di Sant’Antonio Maria Zaccaria.

Il sindaco di Lissone, Laura Borella, non ha fatto mancare il suo messaggio di cordoglio alla famiglia, ricordando Caspani come “un uomo dotato di passione e professionalità che ha contribuito alla crescita del nostro territorio dando lavoro a tante persone e tenendo alto il nome della città di Lissone sostenendo iniziative di grande livello come la Coppa Agostoni”. Caspani amava molto il ciclismo e così la Cleaf è stato uno dei top sponsor della classica gara ciclistica lissonese.

Fausto Caspani

Addio a Fausto Caspani, il nome dell’azienda un acronimo

La vita di Caspani è legata indissolubilmente a questa importante azienda che esporta i suoi prodotti in numerosi paesi stranieri. Era il 1975 quando i fratelli Luciano e Fausto Caspani insieme al padre Agostino diedero vita alla loro creatura. L’acronimo Cleaf non è altro che la fusione delle iniziali dei loro nomi: Caspani Luciano e Agostino Fausto.

Sposato con Angela Maria, padre e nonno affettuoso, Caspani aveva iniziato a lavorare giovanissimo nel settore del legno insieme ai suoi familiari e la Cleaf è stata il naturale compimento di un percorso personale, di una passione oltre che di una professione. Oggi l’azienda è un leader nel suo settore, un modello di impresa in continua crescita, una presenza importante al prestigioso Salone del Mobile di Milano, ma non manca di fare sentire il suo forte radicamento sul territorio sostenendo oltre alla Coppa Agostoni, organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, anche altre iniziative “minori” che coinvolgono la popolazione.

Fausto Caspani da sempre attento al sociale

L’attenzione al sociale ha sempre contraddistinto Caspani uomo e imprenditore che ha fatto sentire la sua vicinanza ad alcune associazioni del territorio partecipando ai loro progetti. Per questo in tanti la scorsa settimana hanno voluto essere presenti al momento dell’estremo saluto per ringraziarlo per la sua grande generosità e umanità