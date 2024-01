Lissone, un volume curato da Silvano Lissoni dell’Sc Mobili rinnova il mito di Ugo Agostoni

“La Milano-Sanremo e la Milano-Sanremo d’epoca 1914-2024, nella ricorrenza della vittoria di Ugo Agostoni”. Lo Sport Club Mobili Lissone, notissima società di ciclismo, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Lissone e dell’azienda Cleaf, presenta il libro scritto e curato da Silvano Lissoni. Sabato 27 gennaio, alle 18, Palazzo Terragni ospita un evento celebrativo dal grande valore sportivo, ma anche affettivo. Il volume scritto da Silvano Lissoni, presidente onorario dello Sc Mobili Lissone, nonché storico di Lissone e grande appassionato e cultore di ciclismo, racconta con la consueta dovizia di particolari due avvenimenti: i 110 anni dal trionfo del corridore lissonese Ugo Agostoni nella città dei fiori ed i 10 anni dalla Milano-Sanremo d’epoca. Un libro che celebra il campione di casa nostra. Il volume è diventato realtà anche grazie al contributo del figlio di Silvano Lissoni, Federico, scomparso prematuramente pochi mesi fa e nel ricordo del quale la serata sosterrà una raccolta fondi a favore dell’associazione italiana contro leucemia linfomi e mieloma: i proventi derivanti dalla distribuzione del libro infatti andranno integralmente devoluti a favore di Ail.

Ciclismo: il ricordo dell’impresa a Sanremo di Agostoni

Silvano Lissoni ed Enrico Biganzoli davanti ad un’immagine di Ugo Agostoni nella sede dell’Sc Mobili Lissone

Sarà una serata di emozioni, sotto il profilo umano e sportivo, quella che a Palazzo Terragni di Lissone sabato 27 gennaio sarà moderata dalle voci dei ciclismo di Eurosport, Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Cent’anni fa la Milano-Sanremo non era ancora la “classica” di apertura della stagione ciclistica, ma era un importante appuntamento che regalava prestigio al vincitore. Erano i tempi del mitico Girardengo, ma nel 1914 (all’ottava edizione) si impose il lissonese Ugo Agostoni. Il centodecimo anniversario dell’impresa del corridore lissonese a Sanremo è celebrato nel volume di Silvano Lissoni.

Ciclismo: la soddisfazione di Lissoni e Biganzoli

«Ugo Agostoni era un corridore poderoso, non è stato un campione di primissimo livello, ma ha sempre onorato la maglia che ha vestito -afferma Lissoni-. La potenza fisica era la sua dote principale, tutti i suoi successi sono arrivati da giovanissimo, ma la sua carriera venne di fatto stroncata dal primo conflitto mondiale. L’anno successivo alla vittoria della Milano-Sanremo dovette infatti partire per la Grande Guerra e quando tornò alle gare non riuscì più a raggiungere i livelli di prima». Nel 2014 la Mobili, in occasione del centenario della vittoria di Agostoni, contribuì all’organizzazione della Milano-Sanremo d’epoca: i partecipanti sfilarono lungo il percorso originale della Milano-Sanremo del 1914. «Fu un’emozione tremenda, una delle cose più belle che ricordo della mia presenza in società– ricorda Lissoni-. C’era il sapore del ciclismo di Agostoni». Sabato 27 gennaio il presidente della Mobili, Enrico Biganzoli, illustrerà gli eventi della stagione 2024. «Un pensiero va a Federico Lissoni che ha contribuito con il padre alla realizzazione del libro -dichiara Biganzoli– Non dimenticheremo mai la sua amicizia e quello che ha fatto per la Mobili. Ringrazio sin d’ora Silvano Lissoni per il bellissimo volume, per quello che ha scritto, per ciò che ha fatto e continua a fare per la società».