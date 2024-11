La Rimadesio lotta ma perde 69-67 contro Orlandina, e viene agganciata in classifica, nella terza partita del campionato di Serie B di Basket in Sicilia. Il primo match in assoluto a Capo d’Orlando non va per l’Aurora Desio.

Basket, Serie B: Rimadesio lotta ma cade con l’Orlandina, il primo tempo

L’avvio di partita porta la firma di Lucas Fresno, autore di 7 punti consecutivi che aprono le danze e costringono Desio a rincorrere fin da subito nel punteggio. L’attacco brianzolo arranca, solo 5 punti nei primi 6 minuti di partita. Poi però gli arancioblu si riscattano iniziando a trovare il canestro. Il primo quarto finisce 18 a 16.

Copia incolla per la seconda frazione che si apre con un parziale dei padroni di casa. La tripla di Barattini sigla la prima doppia cifra di vantaggio della serata. L’Orlandina prova ad allargare ancora di più il divario fra sé e i desiani, che però possesso dopo possesso riescono ad accorciare le distanze e ad andare negli spogliatoi vicini ai biancoblu: 37a 34 il punteggio a metà gara.

Basket Serie B Orlandina Capo d’Orlando Rimadesio Aurora Desio – Foto credits: Orlandina Basket

Basket Serie B Orlandina Capo d’Orlando Rimadesio Aurora Desio – Foto credits: Orlandina Basket

Basket, Serie B: Rimadesio lotta ma cade con l’Orlandina, il secondo tempo

Al rientro dall’intervallo lungo la partita viaggia sull’onda dell’equilibrio per tutto il terzo quarto, con la Rimadesio che riesce ad impattare il punteggio con la tripla di Torgano e a scavalcare Capo d’Orlando sul 50-51 a 3 minuti dall’ultimo riposo. I siciliani però non si fanno sorprendere, dopo tre quarti il tabellone dell’Infodrive Arena recita 53-51. L’ultima frazione parte con una tripla di Tornari che permette a Desio di tornare a condurre il risultato. Il vantaggio desiano però dura solo qualche istante, Cecchinato risponde con la stessa moneta e riporta l’inerzia dalla parte di Capo d’Orlando. Da quel momento l’Aurora è costretta ad inseguire nuovamente fino all’ultimo possesso: Cipolla ha tra le mani il pallone della possibile vittoria, ma l’Orlandina non si arrende e vince 69-67.

Basket, Serie B: Rimadesio, ora doppio turno casalingo

Per la Rimadesio (14 punti) in arrivo un importante doppio turno casalingo contro Piacenza (8) e Mestre (14), rispettivamente domenica 1 e sabato 7 dicembre.