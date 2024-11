Basket, Serie B donne: Usmate vince la sfida delle capoliste e mantiene la vetta

Gran partita, all’altezza di una sfida tra due capoliste: esulta alla fine Usmate che trova più energie e lucidità per piegare Varese in volata, dopo essere entrata in svantaggio negli ultimi due minuti. Quindi gialloblù ancora al comando della Serie B femminile di pallacanestro insieme a Pontevico, scendono di un gradino le nero-argento dopo una settimana complicata dal punto di vista del roster (perse Gloria Villa per infortunio al ginocchio ed Emma Colombo per motivi personali). Al contrario è il recente rinforzo Milani a risultare decisivo per le brianzole.

Basket, Serie B donne: Usmate vince la sfida delle capoliste, la partita

Primo minibreak proposto da Usmate, fino a +6 nel 1° quarto; ricuce presto Varese, che poi va anche avanti nel secondo (triple di Pratelli e Sansottera contro la zona); tornano al comando le ragazze di De Sena all’intervallo.

L’andamento a fiammate alterne continua per tutta la ripresa, in un duello senza risparmio di emozioni: +5 a metà 3° quarto per le padrone di casa (che hanno 15 punti da Mariani nella seconda metà), controbreak di 0-10 per le ospiti (+4 al 30′); contro-controbreak usmatese, +5 a metà ultimo periodo, contro-contro-controbreak varesino con 5 punti di Rotta e due di Faroni per la grande speranza sul 59-62 a 2′ dalla fine.

Basket Usmate Serie B

Basket, Serie B donne: Usmate vince la sfida delle capoliste, il momento decisivo

Nel momento decisivo però è brava Usmate a riprendere con le unghie la partita con un parziale di 9-0 aperto da Carrara e Laube, coronato da Milani con la tripla più importante, in transizione, per il 66-62 a -30″. Varese non molla fino in fondo ma deve arrendersi (26-17 lo spettacolare parziale dell’ultimo quarto), rimpiangendo qualche tiro libero sbagliato di troppo, a fronte del 100% avversario dalla linea.

Basket, Serie B donne: il tabellino di Usmate-Varese

Usmate-Varese 70-65

Parziali: 16-14, 36-34, 44-48

Usmate: Carrara Al. 15, Milani 19, Zumaglini 10, Mariani C. 17, Laube 9, Minelli, Guenzati, Foschini, Sardi ne, Sala ne, Villa El. ne, Passoni ne. All. De Sena.

Varese: Resemini 6, Rotta 11, Sansottera 6, Beretta 7, Villa G. ne, Fumagalli V. 1, Barone ne, Sorrentino 16, Pedoja ne, Faroni 10, Pratelli 8, Fiori ne. All. Anilonti.