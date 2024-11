Basket, Serie B donne: Usmate spegne le Stars e vola in vetta alla classifica

Usmate sale di un altro gradino. Al suo inizio di stagione già buono mancava uno “scalpo nobile” a certificare la solidità di squadra al di là dell’indiscusso talento individuale. La vittoria sulle Stars nella sfida al vertice della Serie B femminile è la risposta che serviva.

Entrambe le squadre fanno debuttare un rinforzo: Jessica Milani per le ospiti, Dunja Vujovic (ritorno di lusso) per le padrone di casa.

Basket, Serie B donne: partita a due marce, Usmate la decide nella ripresa

La storia della partita è in realtà quella tipo “due in una”. La prima metà è controllata dalle Stars, anche se riescono a concretizzare solo in parte la supremazia basata su una difesa al granito. Usmate soffre ma rimane in piedi e si trasforma dopo l’intervallo: utile il passaggio a zona, ma è soprattutto l’attacco a sbloccarsi, distendendosi in velocità e colpendo anche dall’arco dopo le zero triple nei primi 20′: parziale di 12-26 e partita ribaltata.

Nell’ultimo periodo Usmate continua a martellare con tante protagoniste diverse, mentre par le Stars, è notte fonda. Mvp della gara Camilla Mariani e le gialloblu consolidano il primo posto in classifica in attesa del big match di sabato 16 novembre in casa contro Varese.

Basket, Serie B donne: il tabellino di Milano B. Stars-Usmate

Milano B. Stars-Usmate 50-62

Parziali: 11-6, 25-15, 37-41

Stars: Bestagno E. 10, Vujovic 4, Savini 15, Dell’Orto 4, Villa Em. 7, Sangan ne, Ruisi 5, Polato 4, Santucci L. ne, Bologna ne, Jamal Eddine 1. All. Fassina S.

Usmate: Laube 5, Mariani C. 15, Zumaglini 10, Minelli 5, Carrara Al. 10, Milani 2, Agazzi 9, Sardi 2, Guenzati 4, Foschini. All. De Sena.