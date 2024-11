Basket femminile: Usmate protagonista in Serie B, la quinta vittoria è contro Bresso

Altri due punti importanti per le gialloblu dell’Asd Usmate che sabato scorso sono riuscite a chiudere l’incontro contro un coriaceo Bresso con il punteggio di 53-41 nel campionato di Serie B di basket femminile mantenendo così la vetta della classifica.

Basket femminile: Usmate protagonista in Serie B, ora arriva il ciclo di ferro

Una partita combattuta che ha visto un primo quarto con le padrone di casa che non riuscivano ad imporesi a causa di qualche errore di troppo dalla linea dei tiri liberi. Al rientro dalla sosta lunga le ragazze di coach De Sena però, grazie ai canestri di Carrara e Zumaglini e alla determinazione di Laube, sono riuscite a creare un gap che le avversarie non sono più riuscite a colmare, sino al 53-41 finale.

«Stiamo facendo un buon campionato perché abbiamo vinto cinque delle prime sei partite – esordisce coach Pasquale De Sena – E adesso stiamo cominciando un ciclo di ferro contro le squadre più accreditate a giocarsi l’accesso alla fase finale per poi eventualmente andare in Serie A2».

Il 10 novembre il calendario dice trasferta a Milano, il 16 novembre in casa con Varese.

Basket femminile: Usmate protagonista in Serie B, per il grave infortunio a Bonadeo arriva l’esperia Milani

E il Bresso era da considerare una di queste?

«Il Bresso è da considerare una delle squadre più ostiche con cui è più difficile giocare. E lo dimostra il fatto che nelle prime sei giornate ha vinto o ha perso sempre massimo con uno scarto di uno due punti. Una squadra molto particolare».

Intanto è previsto l’inserimento di una nuova atleta?

«Sì, abbiamo avuto la tegola dell’infortunio di Bonadeo, proveniente dall’A2, che ha rotto i legamenti. Adesso abbiamo preso un’altra giocatrice, Jessica Milani, un elemento importante che ha giocato sia in A1 che in A2. È un gruppo giovane, che ha voglia di fare, ambizioso, integrato poi dalle ragazze del nostro settore giovanile. Sicuramente – conclude De Sena – saremo competitivi fino alla fine e l’obiettivo è fare i play off. Poi non dipenderà più solamente da noi..».