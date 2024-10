Basket: Prosport Arcore riporta in campo la prima squadra femminile, alla prima stop in rimonta con Rondinella Blu

La prima squadra di basket femminile ad Arcore mancava da qualche anno. Giovedì sera in via San Martino, la Prosport è tornata in campo con la prima partita della squadra senior iscritta al campionato Uisp. Il tabellone alla fine ha detto 51-47 per il Rondinella Blu Sesto, i grandi sorrisi delle ragazze di coach Chiara Bucci tradiscono invece l’emozione per un bel risultato: insomma, «male per la sconfitta ma bene» sintetizza la capitana Rosa Raimondi.

Basket: Prosport Arcore riporta in campo la prima squadra femminile, la partita

Arcoresi avanti per tre tempi con vantaggi anche di 10 lunghezze. A 5 minuti dal termine si è però accesa la spia della riserva e la squadra, che gioca insieme da inizio settembre, ha subito la rimonta e il sorpasso da parte delle esperte avversarie.

Basket: Prosport Arcore riporta in campo la prima squadra femminile, «abbiamo finalmente rotto il ghiaccio»

«Grazie alla preziosa e paziente guida di coach Bucci – continua Raimondi, che è anche responsabile del settore minibasket della società e che con Massimo Vitali da tre anni ha avviato il settore giovanile femminile che oggi conta Gazzelle (2015) e Esordienti (2013-2014) – abbiamo finalmente rotto il ghiaccio con la prima partita casalinga della stagione. Nonostante per molte di noi siano passati anni e per alcune addirittura decenni, la passione che ci lega a questo sport ci ha fatto dimostrare di poter essere competitive e per niente scontate: dopo solo un mese e mezzo di allenamento e nemmeno continuo, tante di noi devono far quadrare gli impegni familiari, siamo comunque riuscite a tener testa per tre tempi a una squadra che la scorsa stagione ha terminato il campionato classificandosi quarta alle semifinali regionali».

Prossima partita giovedì 7 novembre contro la Vertematese.