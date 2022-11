Usmate-Velate: basket e volley insieme contro la violenza sulle donne

L’ASD Usmate Basket e l’ASD Usmate Volley unite nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le due società hanno voluto testimoniare in prima persona questa data, quella del 25 novembre che segna anche l’inizio dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti Umani celebrata il 10 dicembre di ogni anno, proprio per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Usmate-Velate: basket e volley insieme alle istituzioni

Presenti alla manifestazione Lucia Traversi, delegata allo sport di Usmate Velate, il sindaco Lisa Mandelli e la delegata alle Pari Opportunità, Irene Aggiudicato. Nella foto di Marco Beccaria le ragazze delle due società unite dinanzi al Municipio di Usmate, in via Roma.