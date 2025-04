Tennis, Atp di Monza: wild card al talento Federico Cinà, il tabellone principale

È grosso uno degli ultimi colpi dell’Atp 100 di Monza già sold out per le partite del weekend. Gli organizzatori hanno reso noti i nomi delle wild card: all’Atkinsons Monza Open 25 al via dal 6 aprile parteciperà il talentuoso palerminato Federico Cinà, classe 2007 e numero 371 del ranking mondiale, reduce da un ottimo Master 1000 a Miami. Il diciottenne è figlio d’arte, papà Francesco Cinà infatti porto Roberta Vinci tra le le Top 10, ma soprattutto è numero 4 al mondo da Under 18.

Tennis, Atp di Monza: il talento Federico Cinà e le altre due wild card

Sarà nel tabellone principale sulla terra battuta di Monza grazie a una delle tre wild card: la seconda è andata all’altra promessa diciottenne Jacopo Vasamì, mancino romano numero 8 del ranking mondiale juniores grazie ai titoli vinti a febbraio in Egitto e Marocco.

Terzo permesso per il main draw per l’atleta di casa Pietro Fellin, 23 anni allievo di di Didier Duvina che si allena col V-Team sui campi del Villa Reale Tennis e una ventina di giorni fa ha vinto il suo primo titolo internazionale, in un Itf a Huamantla in Messico.

Tennis, Atp di Monza: gli inviti per le qualificazioni

Ufficializzati anche gli inviti per le qualificazioni che tra domenica e lunedì distribuiranno gli ultimi sei posti per il tabellone principale. Intanto è ufficiale la partecipazione di Matteo Gigante, 23enne romano numero 194 Atp già qualifiato quest’anno all’Australian Open e poi al Masters 1000 di Indian Wells, dove ha anche superato il primo turno. E anche di Daniel Evans, 34 anni, numero 21 del ranking mondiale meno di due anni fa e capace in carriera di battere l’allora numero 1 Novak Djokovic.

Tennis, Atp di Monza: la entry list

L’entry list si compone quindi così: Marton Fucsovics (Hun, 90 Atp), Raphael Collignon (Bel, 91), Thiago Seyboth Wild (Bra, 96), Nishesh Basavareddy (Usa, 100), Vit Kopriva (Cze, 122), Federico Coria (Arg, 124), Juan Manuel Cerundolo (Arg, 126), Jozef Kovalik (Svk, 127), Harold Mayot (Fra, 132), Martin Landaluce (Esp, 146), Henrique Rocha (Por, 161), Dalibor Svrcina (Cze, 165), Lukas Klein (Svk, 166), Duje Ajdukovic (Cro, 167), Luca Van Assche (Fra, 174), Jan Choinski (Gbr, 178), Daniel Evans (Gbr, 183), Matteo Gigante (Ita, 185), Radu Albot (Mda, 189), Matej Dodig (Cro, 294), Arthur Gea (Fra, 305). Wild card: Federico Cinà (Ita, 371), Pietro Fellin (Ita, 823), Jacopo Vasamì (Ita, 1.393).

Tennis, Atp di Monza: il tabellone cadetto

Fra i 24 giocatori del tabellone cadetto anche i giovani azzurri Gianluca Cadenasso, Filippo Romano, Giorgio Tabacco e William Mirarchi, classe 2006 da Villasanta, cresciuto nel V-Team e membro della locale formazione di Serie A2.

Tennis, Atp di Monza: ingresso libero fino a venerdì 11 aprile, weekend sold out, diretta streaming

L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre i biglietti per semifinali (sabato 12) e finale (domenica 13) sono già sold out. Tutti gli incontri dei tabelloni principali saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com.