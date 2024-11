Basket, Serie B: Rimadesio mischia le carte e vince a Ragusa

Dopo due sconfitte la Rimadesio si riscatta a Ragusa. Nell’ultimo turno infrasettimanale del campionato di Serie B di basket, l’Aurora Desio vince per 74 a 88, ospite di una Ragusa in cerca di punti salvezza. Per questo match lo staff desiano mischia le carte e schiera un quintetto mai utilizzato in stagione, con Tornari in cabina di regia insieme a Mazzoleni e Chiumenti sotto le plance.

Basket, Serie B: brianzoli in campo con un quintetto inedito e subito in controllo

La prima frazione viene condotta dagli arancioblu, che con la tripla di Fumagalli sulla sirena siglano il +5 sul 22-27 alla prima pausa. In avvio di secondo quarto il muro aurorino costringe la Virtus a qualche palla persa di troppo e fissa il risultato sul 26-42 a metà frazione. Da quel momento Desio amministra la partita, resta oltre la doppia cifra di vantaggio, costringe Kosic a spendere il proprio quarto fallo personale e torna negli spogliatoio con il punteggio di 42 a 52.

Basket, Serie B: secondo tempo di concentrazione

Dopo la pausa lunga la partita continua sulla stessa falsariga. I bluarancio, concentrati, non permettono mai ai padroni di casa di scendere sotto le otto lunghezze di svantaggio e conducono dopo 30 minuti di gioco 58 a 67. La quarta frazione parla solo Rimadesio che raggiunge il massimo vantaggio a 4 minuti dalla sirena finale (66-86), dà maggior spazio anche alla propria panchina e torna dalla Sicilia con due punti importanti su un campo ostico: 74-88 il punteggio dal PalaPadua.

Basket, Serie B: Faenza in casa apre tris di partite con squadre di alta classifica

Ora all’Aurora Desio tocca un tris di partite contro squadre di alta classifica. Sono due gli impegni in casa contro Faenza e Treviglio il 10 e il 17 novembre, per passare da Omegna il 13 novembre per il quarto turno infrasettimanale del campionato.