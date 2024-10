Basket, Serie B: Rimadesio doma anche Monferrato, sabato arriva Imola

Desio non intende fermarsi, anche Casale è stata battuta. Mercoledì 23 ottobre è andata in scena la terza partita in sette giorni per la Rimadesio che, al PalaFitLine, ha ospitato Monferrato Basket per il recupero della seconda giornata. L’ avvio di partita è caratterizzato da due parziali di 5-0, uno per parte. Nonostante la difesa a zona schierata dalla squadra piemontese, Desio riesce a trovare il canestro con continuità e a chiudere la prima frazione a contatto con gli ospiti: 22-23 dopo 10 minuti di gioco. Il secondo quarto si apre con la tripla di Perez, autore di 15 punti in 14 minuti, e con l’Aurora che prova a mettere le mani sulla partita. Dopo il gioco da tre punti di Martinoni, gli arancioblu trovano il massimo vantaggio sul 36-30. A metà partita il tabellone recita 38 a 34.

Basket, Serie B: Rimadesio doma anche Monferrato, la spallata nell’ultimo periodo

Al rientro dagli spogliatoi regna l’equilibrio fino a 3 minuti dalla fine della terza frazione, quando la Rimadesio a prova scrollarsi di dosso Monferrato che però non molla: 60-52 all’ultimo miniriposo. All’inizio dell’ultimo periodo, grazie ad un parziale di 7 a 2, gli ospiti tornano a contatto e mettono pressione a Desio, che però è brava a rispondere e a mettere distanza con la tripla di Torgano e i due da palla recuperata di Cipolla. Dopo il timeout ospite la Rimadesio chiude definitivamente i conti. Due canestri dalla lunga distanza, prima di Fumagalli e poi del solito Cipolla, autore di una doppia doppia da 21+15, conquistano così la quinta vittoria su sei partite: 80-68 il punteggio finale dal PalaFitLine.

Basket, Serie B: sabato sera a Desio c’è Andrea Costa Imola

Per Desio non c’è sosta: gli arancioblou torneranno in campo sabato sera contro Andrea Costa Imola, ancora davanti dal proprio pubblico, per chiudere un tour de force di cinque partite in due settimane.