Basket, Serie B: Rimadesio stop a Fidenza sotto le triple di Restelli, altro doppio turno contro Ragusa e Faenza

La Rimadesio crolla a Fidenza. Secondo stop di fila, dopo quello contro Imola, per l’Aurora nel campionato di Serie B di basket: 73-62 il finale per i padroni di casa.

Basket, Serie B: Rimadesio stop a Fidenza, gara subito in salita

La partita giocata domenica 3 novembre comincia subito in salita per i desiani: 7 a 0 Fulgor. I padroni di casa provano fin dalle prime battute ad alzare ritmo e intensità, fattore che invece manca a Desio, costretta ad inseguire già a fine primo quarto chiuso 27 a 18. Non cambia l’inizio della seconda frazione. Gli emiliani volano con un parziale di 11 a 2. Fidenza sfonda la difesa arancioblu e trova il massimo vantaggio sul +18 a 4 minuti dalla pausa lunga. Sul finire di primo tempo, l’Aurora prova a ricucire il divario e a rimanere mentalmente dentro la partita: 44-31 il punteggio all’intervallo.

Basket, Serie B: Rimadesio stop a Fidenza, nel secondo tempo respinta da Restelli e Valdo

Al rientro dagli spogliatoi, a differenza di quanto successo prima, è Desio a trovare un mini parziale che le permette di tornare così sotto la doppia cifra di svantaggio dopo molti minuti. Le due triple consecutive di Restelli, però, spostano di nuovo l’inerzia in favore di Fidenza e tolgono nuovamente fiducia alla Rimadesio che, a fine terzo quarto, è costretta ancora ad inseguire nel punteggio (56-46). Nell’ultima frazione, gli arancioblu ci provano, tornano a -6 sul 60 a 54 e mettono pressione alla Fulgor. Un’altra tripla di Restelli, autore di 15 punti, fa respirare gli emiliani e regala il +7 a Fidenza, divario che resta invariato fino al 65-58 a un minuto dalla sirena finale.

Dopo il timeout chiamato dallo staff desiano, Perez non trova il fondo della retina dalla lunga distanza, mentre Valdo dall’altra parte realizza i due punti che mettono tre possessi pieni di divario fra le due squadre a 40 secondi dalla fine e chiudono definitivamente la partita: 73-62 recita il tabellone del PalaPratizzoli.

Basket, Serie B: Rimadesio mercoledì a Ragusa, domenica in casa con Faenza

Mercoledì il terzo turno infrasettimanale della stagione sul difficile campo di Ragusa e domenica Faenza al PalaFitLine: questi i prossimi impegni della Rimadesio.